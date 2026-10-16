George Pușcaș, audiat la DIICOT! Motivul pentru care atacantul lui Dinamo a ajuns în fața procurorilor

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George Pușcaș, atacantul lui Dinamo, a ajuns în fața procurorilor DIICOT în dosarul Nordis! Fotbalistul s-a prezentat la audieri însoțit de avocata sa, după ce ar fi pierdut nu mai puțin de 2,5 milioane de euro. Pușcaș ar fi investit suma în mai multe apartamente, însă proprietățile nu i-au mai fost livrate.

George Pușcaș, țepuit de Nordis! Atacantul lui Dinamo vrea să își recupereze banii

Atacantul încearcă acum să își recupereze banii. George Pușcaș nu este singurul nume cunoscut din fotbalul românesc care apare pe lista persoanelor păgubite în scandalul Nordis. Florin Gardoș, fostul fundaș al FCSB, are de recuperat aproximativ 170.000 de euro. Italianul Alessandro Caparco, fost portar la Poli Iași, reclamă un prejudiciu de 120.000 de euro, în timp ce Cristian Bărbuț ar fi pierdut 63.000 de euro. Pe lista creditorilor figurează și Adrian Ropotan, fostul mijlocaș al lui Dinamo.

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Miercuri, 14 octombrie, Curtea de Apel București a decis ridicarea definitivă a sechestrelor asigurătorii asupra bunurilor companiilor Nordis Management și Nordis Mamaia. În schimb, măsurile asupra bunurilor lui Vladimir Ciorbă au fost menținute. Activele celor două societăți ar fi evaluate la peste 120 de milioane de euro.

Ce este scandalul Nordis și cum au ajuns sute de români să piardă milioane de euro

este unul dintre cele mai răsunătoare cazuri imobiliare din România. Compania a atras sute de clienți care au plătit sume importante pentru apartamente în ansambluri rezidențiale de lux, în special pe litoralul românesc. Mulți dintre cumpărători au achitat integral locuințele sau au plătit avansuri consistente, însă nu au mai primit proprietățile promise.

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, procurorii investigând suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, delapidare și spălare de bani. Printre persoanele cercetate se numără omul de afaceri Vladimir Ciorbă și Laura Vicol, fostă deputată PSD și fostă președintă a Comisiei juridice din Camera Deputaților. Anchetatorii încearcă să stabilească modul în care au fost folosiți banii încasați de la clienți și cine se face responsabil pentru prejudiciile produse.