George Pușcaș, la pământ după România – Irlanda de Nord 1-1: ,,Nu cred că o să reuşim să dormim”

România a terminat la egalitate scor 1-1, meciul cu Irlanda de Nord, după ce naționala noastră a fost egalată inextremis în minutul 85, deși a dominat în totalitate partida, mai ales după ce nord-irlandezii au rămas în zece jucători de câmp.

Atacantul naționalei a fost foarte dezamăgit de rezultatul final din România – Irlanda de Nord 1-1 și este dă părere că meritam victoria: „Faptul bun este că ne-am creat multe ocazii, am avut posesia și am făcut un joc bun. Supărător este că am plecat cu un punct și că este un rezultat nedrept.

Trebuie să ne mobilizăm acum mai bine, să stăm cu capul sus, este supărător pentru toată lumea să plecăm cu un punct, dar ăsta este fotbalul”.

George Puşcaş, reacţie după România – Irlanda de Nord 1-1

George Pușcaș s-a declarat mulțumit de noua față a naționalei: ,,Am avut ocazii, portarul a fost într-o formă bună. E târziu să spunem că dacă marcam se schimba jocul. S-a terminat 1-1, trebuie să dăm mai mult și să înscriem în următorul meci cât mai mult.

În opinia mea, jocul a fost bun din partea noastră, trebuie să schimbăm fața rezultatului. Când ataci mereu, probabil că în zona de apărare ești cu mai puțini oameni. Când nu intră mingea, câteodată jocul te pedepsește”, a declarat marcatorul golului.

„Regretul meu este că nu am luat cele 3 puncte. Este un foarte mare regret. Nu cred că o să reușim să dormim, dar asta e, nu e un capăt de lume, mai avem multe de demonstrat. Cred că toate fețele jucătorilor și ale staffului au fost dezamăgitoare, se vedea dorința de a câștiga meciul”, a adăugat atacantul.

“Este deranjant că nu am luat cele 3 puncte”

Atacantul vede și partea pozitivă după acest semi-eșec: ,,Trebuie să luăm lucrurile pozitive arătate astăzi și să sperăm că jocul acesta ne va răsplăti în meciul următor, iar rezultatul va fi unul pozitiv”

Pușcaș e foarte încântat de cum lucrează selecționerul Mirel Rădoi la antrenamente: ,,Antrenamentele cu Rădoi au fost foarte bune, intense, cred că toți s-au pregătit perfect. Este deranjant că am avut un meci bun și totuși nu am reușit să luăm cele 3 puncte”.