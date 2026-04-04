George Puşcaş, debut în SuperLiga la 29 de ani! Cum s-a descurcat atacantul lui Dinamo la primul meci din acest sezon: „Sunt dureri, nu vreau să îngrijorez pe nimeni”

Dinamo a anunţat în finalul lunii februarie. Atacantul a avut nevoie de o perioadă de pregătire, mai ales că nu a bifat niciun minut în actuala stagiune, ultimul meci în care a jucat fiind Bodrum – Beşiktaş, 0-4, pe 1 iunie 2026, când a evoluat o repriză. El a rămas liber în septembrie, după despărţirea de turci.

George Puşcaş, debut în SuperLiga la 29 de ani! Transferat de Inter la 17 ani

La 10 luni de la ultimul meci disputat, George Puşcaş a debutat la Dinamo în confruntarea de play-off cu FC Argeş. Cu această ocazie a fost debutul atacantului în vârstă de 29 de ani în SuperLiga. El nu a apucat să joace la cel mai înalt nivel în România, fiind transferat de Inter în 2014 de la Liberty Oradea.

George Puşcaş a intrat în minutul 57 pe teren, când i-a luat . Este atacantul în care îşi pun speranţa fanii dinamovişti, mai ales că echipa a suferit în acest sezon cel mai mult la postul de atacant central, în condiţiile în care Stipe Perica a fost o dezamăgire şi i s-a reziliat contractul.

Puşcaş, nicio fază periculoasă în Argeş – Dinamo 1-1

Schimbările lui Kopic au fost de bun augur şi după ce a fost condusă cu 0-1 la pauză, Dinamo a reuşit să egaleze în minutul 76 prin Gnahore. Karamoko a tras în bară, dar mijlocaşul „câinilor” a fost pe fază şi a trimis mingea în poartă. Puşcaş nu s-a întâlnit de multe ori cu balonul la debut şi nu a avut nicio fază periculoasă la poarta adversă.

Dinamo speră să îl pună pe picioare pe George Puşcaş şi, cel târziu, din sezonul viitor, el să devină atacantul de echipă naţională din anii precedenţi. Puşcaş are 46 de selecţii şi 11 goluri marcate în prima reprezentativă, ultimul fiind pe 18 noiembrie 2023, în meciul crucial cu Israel, scor 2-1, care a calificat naţionala la Euro 2024.

Semnal de alarmă tras de atacant: „Sunt dureri, nu vreau să îngrijorez pe nimeni”

La finalul confruntării, George Puşcaş a recunoscut că încă se confruntă cu probleme medicale, dar a vrut să prindă minute şi să ajute echipa. A caracterizat nivelul din SuperLiga ca fiind unul bun, spunând că speră să ajungă rapid la forma maximă:

„Evoluţie bună din partea echipei în a doua repriză. Suporterii noştri au avut un efect asupra noastră în repriza a doua şi ne bucurăm. Fizic sunt bine, mai durează puţin să recuperez tot, dar sunt pe drumul cel bun. Nu pot să stau aşa, chiar dacă sunt dureri, vreau să ajut echipa, să strâng din dinţi.

Am avut entuziasm, am intrat bine, jucătorii de pe bancă. S-a văzut o reacţie bună din partea noastră. Plecăm cu un punct şi ar trebui să luăm lucrurile pozitive. Situaţia medicală o ţin în jurul echipei, nu vreau să îngrijorez pe nimeni. Important este să vorbesc de meci, de ce ar trebui îmbunătăţit. Nivelul este bun, chiar dacă multă lume zice că nu e de top.

Este o luptă continuă în acest campionat, în play-off suntem apropiaţi. Încerc să intru cât mai repede în forma maximă. Sunt foarte bine din punct de vedere psihic, greutăţile m-au întărit. Sunt la o echipă mare, trebuie să îmi ridic nivelul şi să arăt că sunt demn să joc pentru culori”, a declarat Puşcaş la finalul meciului.

Dinamo vrea calificarea în cupele europene!

„Câinii” au oprit seria înfrângerilor din SuperLiga, dar nu au plecat decât cu un punct de pe terenul lui FC Argeş. Echipa lui Kopic rămâne ultima în play-off, cu 27 de puncte, două mai puţin decât piteştenii. Echipa lui Kopic luptă pe două fronturi, fiind calificată şi în semifinalele Cupei României.

Dinamo îşi propune calificarea într-o cupă europeană la finalul actualei stagiuni. Startul în play-off nu este cel dorit pentru Zeljko Kopic, care a obţinut un singur punct în primele trei etape, fiind la şase puncte de U Cluj şi Universitatea Craiova, care conduc plutonul, ambele având un meci mai puţin disputat.