George Pușcaș, detalii de ultimă oră după primele zile la Dinamo. „Suntem surprinși! Ne-a zis că nu vrea să vorbească”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

George Pușcaș este așteptat ca pâinea caldă de către cei de la Dinamo, mai ales că golgheterul echipei, Mamadou Karamoko,, 0-1, și urmează să fie absent pentru mai multe partide, iar soluțiile lui Zeljko Kopic sunt limitate.

Cum a surprins George Pușcaș după primele zile la Dinamo. Decizia luată de noul atacant al „câinilor”

Internaționalul român care va juca pentru prima dată în carieră a reușit să-i surprindă pe cei de la Dinamo. Pușcaș este la un nivel fizic mai bun față de preconizările staffului și acesta este foarte motivat să-și arate valoarea în tricoul alb-roșu, spune Andrei Nicolescu.

„Parametrii fizici sunt mai buni decât ne așteptam, dar tot așa, e o chestiune de adaptare, de la zi la zi. Mie mi-a dat înțeles că e foarte motivat când mi-a spus că preferă să nu vorbească și orice are de arătat să o facă pe teren. Asta înseamnă că are încredere în el și are metoda lui de a se motiva pentru a demonstra lucruri.

ADVERTISEMENT

În sensul de interviuri, să facă declarații, să spună ce vrea el să facă la Dinamo, a zis că preferă să nu vorbească despre asta și să demonstreze pe teren. Eu nu cred (n.r. că Gigi Becali nu mai vorbește cu presa), vedem. Îl cred mai mult pe Pușcaș”, a spus Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Când ar putea să debuteze George Pușcaș pentru Dinamo

Cele mai multe voci din cadrul clubului bucureștean vorbesc despre un debut al lui George Pușcaș în etapa a 3-a din play-off, adică după meciurile naționalei României ce urmează să aibă loc la finalul lunii martie. Atunci atacantul ar putea să fie pregătit în mare parte să-și ajute colegii, a spus inclusiv Zeljko Kopic.

ADVERTISEMENT

Nevoia pe care o are Dinamo pentru centrul ofensivei este acută, mai ales după accidentarea lui Karamoko și plecarea lui Perica din iarnă. Singura variantă în acest moment de număr 9 este Alexandru Pop, însă tehnicianul croat a mai improvizat și l-a folosit pe Alberto Soro în poziția de 9 fals, iar ibericul a dat un randament neașteptat de bun pentru bucureșteni.