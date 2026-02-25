Sport

George Pușcaș, dezvăluire spumoasă după ce a semnat cu Dinamo! Cum a fost primul contact cu fotbalul din Anglia: „Eu mă consider un jucător mare”. Video

George Pușcaș, noul atacant al lui Dinamo, dezvăluiri în premieră despre cea mai importantă perioadă din cariera sa: „A fost visul meu”
Gabriel-Alexandru Ioniță
25.02.2026 | 08:30
George Puscas dezvaluire spumoasa dupa ce a semnat cu Dinamo Cum a fost primul contact cu fotbalul din Anglia Eu ma consider un jucator mare Video
George Pușcaș în tricoul lui Reading. Foto: Hepta
După mai multe experiențe în Italia și una în Anglia, în Championship, la Reading, George Pușcaș a semnat cu Dinamo. La scurt timp după ce a fost prezentat oficial de „câini”, atacantul a vorbit pe larg despre cariera sa de până în prezent și a explicat de ce consideră că experiența din liga a doua engleză a fost cea mai importantă pentru el la nivel de club.

George Pușcaș a vorbit pe larg despre experiența sa din Championship după ce a semnat cu Dinamo

Internaționalul român a dezvăluit șocul de care a avut parte în momentul în care a intrat în vestiarul lui Reading și a văzut că cei mai mulți dintre coechipierii lui de atunci erau semnificativ mai masivi din punct de vedere fizic decât el, chestiune care bineînțeles că l-a determinat și pe el să lucreze mai mult la acest capitol.

„A fost visul meu să ajung în Anglia. Eu am ales Reading atunci, deja înainte cu un an veniseră echipe din Championship, mi se pare că și ei, să mă caute. Am zis să mai aștept un an, să mă mai formez puțin în Italia. Și când am simțit momentul că sunt pregătit de un campionat atât de puternic, am zis să fac pasul.

Era deja un vis în care mi-am dat seama că merită să lucrez și să mă implic și mai mult. Am ajuns la echipă, presiunile erau și mai mari, crescuseră deja de la an la an, ajung la Reading, voiam să mă afirm într-un campionat puternic și pe calitățile mele. Și să joc atâtea meciuri, fără accidentare, era o provocare pentru mine. Am și jucat atunci.

A fost o perioadă grea de adaptare, chiar dacă probabil pe numere nu se vede. Jucasem 40 de meciuri, dacă nu mă înșel, am dat vreo 14 goluri în toate competițiile. Nu se vede pe numere, dar eu pot să afirm că a fost probabil unul dintre cei mai grei ani ai mei în fotbal. Mi-a fost greu să mă adaptez.

Foarte greu. Țin minte și acum. În prima zi în care am intrat în vestiar, nu o să uit niciodată. M-am uitat la jucători. Eu mă consider un jucător mare, masiv fizic. Și când am intrat în vestiar și am văzut ce e acolo… ‘Cu asta o să mă bat eu la antrenament zi de zi? Înseamnă că trebuie să mai cresc și eu’.

Mi-am dat seama că o să fie greu. Și într-adevăr la antrenament erau foarte puternici. Și campionatul. Acolo am crescut un nivel mai sus”, a spus George Pușcaș pentru 48 TV. 

