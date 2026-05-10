George Pușcaș, gest special după Dinamo – FC Argeș 2-1. Ce a făcut după ce a marcat primul gol pentru „câini”. Video

ADVERTISEMENT

, George Pușcaș a reușit să înscrie cu o lovitură de cap, după o centrare venită din lovitură liberă de la Danny Armstrong. Atfel atacantul și-a trecut primul gol de la transferul său la Dinamo, moment pe care l-a așteptat cu nerăbdare.

George Pușcaș a dat tricoul unei mame care a venit cu copilul la meci, după ce a marcat primul gol pentru Dinamo

Bucuria pentru cei de la Dinamo a fost foarte mare, mai ales că victoria a venit în prelungiri, după ce Kennedy Boateng a primit o primit o pasă de la George Pușcaș, iar fundașul central a șutat și a reușit să-l învingă pe Cătălin Căbuz. Chiar dacă ultrașii nu au fost pe Arcul de Triumf, atmosfera de la final a fost una de sărbătoare, mai ales că bucureștenii se apropie și mia mult de îndeplinirea obiectivului, calificarea în cupele europene.

ADVERTISEMENT

Printre cei mai fericiți au fost George Pușcaș, cel care și în timpul confruntării a făcut semn către fani și le-a cerut acestora să încurajeze mai zgomotos echipa. La finalul partidei atacantul a mers către tribuna oficială, acolo unde mai mulți suporteri îi cereau tricoul, însă a dorit să facă un gest special. Internaționalul român a oferit tricoul său unei femei care era cu copilul de nici un an la meci.

George Pușcaș, soluție pentru echipa națională a României după golul pentru Dinamo?

Prestația lui Pușcaș de la partida cu FC Argeș a confirmat creșterea de formă a atacantului, iar în contextul în care Gică Hagi, noul selecționer, nu are multe soluții, acesta ar putea să devină o variantă pentru echipa națională care urmează să joace două partide amicale în vară, cu Georgia și Țara Galilor.

ADVERTISEMENT

ar urma să se lupte pentru un loc de titular cu Louis Munteanu, cel care este și el într-o creștere de formă după transferul la DC United, având 4 goluri în ultimele 3 partide. Rămâne de văzut ce va alege Gică Hagi în privința lotului final și a soluțiilor pe care le vede cele mai bune pentru atacul echipei naționale.