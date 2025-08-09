Sport

George Pușcaș își caută echipă! Decizia inexplicabilă luată de Bodrumspor

Bodrumspor va juca duminică primul meci al sezonului în liga a doua din Turcia. Ce decizie a luat gruparea turcă vis-a-vis de George Pușcaș.
Daniel Işvanca
09.08.2025 | 18:25
George Puscas isi cauta echipa Decizia inexplicabila luata de Bodrumspor
George Pușcaș pleacă de la Bodrumspor! Ce se întâmplă cu atacantul român FOTO: Colaj Fanatik

George Pușcaș mai are contract la Bodrumspor pentru încă doi ani, dar șansele ca atacantul român să rămână la gruparea din Turcia sunt minime. Gruparea joacă duminică primul meci al sezonului în liga a doua, dar Pușcaș nu este în lot pentru acest joc.

George Pușcaș, out din lotul celor de la Bodrumspor înainte de primul meci al sezonului

Transferat de Bodrumspor acum un an de zile, George Pușcaș a devenit golgheter la gruparea din Superliga Turciei, care a retrogradat în liga secundă la finalul sezonului trecut.

Deși mai are contract pentru cel puțin doi ani la această formație, atacantul român își pregătește plecarea. Concret, el nu a fost inclus în lotul cu care echipa va lupta pentru promovare.

Bodrumspor va juca duminică primul meci al sezonului și va primi vizita celor de la Pendikspor pe teren propriu. Pentru acest joc, fotbalistul român nu va fi disponibil, potrivit presei din Turcia.

Lotul celor de la Bodrumspor pentru sezonul 2025-2026
Lotul celor de la Bodrumspor pentru sezonul 2025-2026

 

George Pușcaș, pe lista celor de la Gaziantep

Cu un salariu anual de 900.000 de euro, George Pușcaș nu duce lipsă de oferte. Atacantul cu 46 de selecții și 11 goluri la naționala României are ofertă de la Gaziantep.

Echipa unde evoluează Deian Sorescu și Alexandru Maxim a pierdut clar în prima etapă a noului sezon din Superliga Turciei, fiind învinsă clar de campioana Galatasaray, care s-a impus cu scorul de 3-0.

Cu o cotă de piață de 1,1 milioane de euro, George Pușcaș a adunat nu mai puțin de 38 de meciuri, reușind să marcheze 11 goluri și să ofere 4 pase decisive.

