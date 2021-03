George Pușcaș l-a impresionat pe antrenorul lui Reading: ”Ne dă voie să fim mai creativi”

Atacantul George Pușcaș l-a impresionat pe antrenorul echipei Reading, Veljko Paunovic, cu evoluția avută în meciul cu Blackburn Rovers, la scurt timp după ce s-a întors pe teren după o accidentare.

La prima sa partidă ca titular după problemele avute, internaționalul român a marcat singurul gol al întâlnirii, aceasta fiind prima sa reușită în 2021.

Fotbalistul român a lucrat cu Claudiu Nagy, specialist în recuperarea sportivilor cu hernie sportivă, dar durerile nu au încetat astfel că Pușcaș a ajuns pe masa de operație.

Antrenorul lui Reading, cuvinte de laudă pentru George Pușcaș

Revenit în angrenajul echipei după accidentarea care l-a ținut departe de teren mai bine de trei luni, George Pușcaș a fost decisiv pentru Reading, iar antrenorul Veljko Paunovic a vorbit la superlativ despre atacantul român.

”George s-a întors după lunga accidentare, care a avut nevoie de o operație, și nu a fost foarte bun doar ca urmare a golului marcat. A muncit foarte mult pe teren, e capabil să joace 90 de minute.

Ne oferă opțiuni în atac și ne dă voie să fim mai creativi în fața porții. Am fost foarte bucuros să îl văd jucând astfel, cum sunt foarte bucuros și pentru Lucas Joao (n.r. – cel care i-a pasat decisiv românului), care a dat dovadă de altruism”, a declarat Paunovic la finalul întâlnirii.

Reading visează la promovarea în Premier League

Reading are un sezon fantastic, ocupă locul 5 în Championship, dar visează la o promovare directă în Premier League. ”Sunt foarte fericit cu rezultatul, mai ales în acest moment al sezonului.

A fost foarte important că nu am intrat niciun moment în panică, mai ales în repriza secundă, când nu am mai putut ține de minge, nu am avut posesie. Dar echipa a arătat că e matură și că poate face față presiunii. Avem un lot de jucători tineri, dar sunt mândru de ei și de ce am realizat până în prezent”, a mai spus Paunovic.

Cu 14 etape înainte de finalul sezonului, Reading are șase puncte mai puțin decât Brentford, ocupanta poziției secunde, ultima care asigură promovarea direct în Premier League, dar și cinci peste Bournemouth, prima formație care se află sub linia play-off-ului.

