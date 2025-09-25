Sport

George Pușcaș l-a refuzat pe Edi Iordănescu! Atacantul român nici nu a vrut să audă de oferta venită de la Legia. Anunțul făcut de oficialul clubului polonez

George Pușcaș a luat decizia! Atacantul român a refuzat propunerea venită de la Legia Varșovia. Ce l-a nemulțumit pe fotbalist.
Alex Bodnariu
25.09.2025 | 08:20
Decizia luată de George Pușcaș după propunerea de la Legia Varșovia

Viitorul lui George Pușcaș e incert. Atacantul român a rămas fără echipă. Vârful cu 46 de selecții la națională s-a despărțit în această vară de turcii de la Bodrum, iar presa poloneză anunță că fotbalistul a refuzat propunerea venită de la Legia Varșovia, echipă antrenată de Edi Iordănescu.

George Pușcaș a ratat transferul la Legia Varșovia. Ce spune directorul sportiv al clubului polonez despre atacantul român

Atacantul român, ajuns deja la 29 de ani, își caută un nou angajament. S-a scris în ultima perioadă despre interesul celor de la Legia Varșovia. Echipa lui Edi Iordănescu are probleme în linia ofensivă, iar Pușcaș ar fi fost o soluție bună pentru polonezi.

Oficialii clubului chiar i-au propus fotbalistului român o ofertă, însă pretențiile lui George Pușcaș au fost mult prea ridicate, iar mutarea a căzut. Se pare că atacantul nu a acceptat să joace în Polonia pentru un salariu mai mic.

George Pușcaș a cerut un salariu mult prea mare pentru Legia Varșovia

Anunțul a fost făcut chiar de Michael Żewłakow, directorul sportiv al Legiei Varșovia. Oficialul clubului a dat de înțeles că George Pușcaș a fost pe lista scurtă de opțiuni pentru centrul ofensivei, însă echipa poloneză s-a lovit de refuzul atacantului la negocieri.

„Ne-am interesat de Pușcaș, dar este un tip de jucător similar cu Rajovic, iar noi voiam ca acești jucători să se completeze unul pe celălalt. A avut un contract lung în Turcia, dar pretențiile lui financiare erau mari.

Nu era favoritul nostru numărul unu. La final, ne-am întrebat dacă ar fi dispus să-și reducă așteptările și, prin evoluții bune, să atingă obiectivele financiare pe care și le dorea, dar nu a fost interesat. Per total, bugetul de salarii era deja foarte solicitat”, a declarat Żewłakow, conform Transfery.info.

Rămâne de văzut acum ce va alege George Pușcaș. Opțiunile rămân destul de puține. Atacantul a evoluat în ultimii ani în fotbalul turc, acolo unde a avut evoluții bune. El și-a pierdut însă locul la echipa națională a României.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
