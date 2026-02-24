George Pușcaș nu renunță la echipa națională! Primele declarații ale atacantului după transferul la Dinamo: „Visul meu de mic copil!”

ADVERTISEMENT

Chiar dacă nu a mai fost luat în calcul pentru ultimele acțiuni ale echipei naționale, George Pușcaș nu renunță la gândul unei reveniri. Noul atacant al „câinilor” vrea să-și redemonstreze valoarea la Dinamo și să ajungă să poarte din nou tricoul „tricolorilor”.

George Pușcaș a semnat cu Dinamo și se gândește la echipa națională a României

Timp de mai mulți ani, George Pușcaș a fost unul dintre atacanții de bază ai României. Lipsa concurenței pe post a făcut ca el să fie convocat chiar și atunci când evoluțiile sale de la echipa de club nu erau tocmai bune, iar minutele jucate nu erau suficiente.

Totuși, odată cu aparițiile lui Daniel Bîrligea și Louis Munteanu în anturajul „tricolorilor”, Fără echipă de opt luni, atacantul în vârstă de 29 de ani a semnat cu Dinamo și este gata să arate că este demn de echipa națională: „Când joci pentru naţională închizi ochii. Aveam visul de mic copil să joc pentru România, nu puteam să reacţionez la oamenii care aveau o părere. Nu o să renunţ niciodată la aşa ceva.

Toţi ne dorim! Au fost meciuri mai grele, poate, dar am ales să joc pentru naţională. Am încercat să construim ce s-a şi văzut. Rezultatele de la European au fost mari, ar trebui să nu se uite. Noi am mers pe unitate, noi nu avem jucători în campionate puternice. Veneam de la echipe mai modeste şi totuşi am făcut faţă.

Vreau să îmi fac treaba la Dinamo, acesta este primul obiectiv, să pot să dau o mână de ajutor. Şi, cu siguranţă, dacă eu sunt bine aici, vine şi echipa naţională”, a transmis George Pușcaș pentru .

Pușcaș, primul mesaj pentru fani după transferul la Dinamo

Fanii lui Dinamo sunt unul dintre cele mai importante lucruri atunci când vine vorba despre formația din „Ștefan cel Mare”. Suporterii „câinilor” au stat lângă echipă și au ajutat-o în toate modurile posibile, chiar și în cele mai negre perioade ale clubului. George Pușcaș a avut un mesaj clar pentru toți suporterii dinamoviști

„Este o echipă care m-a făcut să simt ceva special. Este ceva în plus față de ce am simțit la orice altă echipă, pentru că vin în țara mea. Chiar le mulțumesc pentru prezența și pentru mesajele de susținere pe care le primesc din partea lor, mi-am dat seama că este o familie foarte mare, imensă, am simțit înainte să semnez.

Aș dori doar să le spun că atunci când o să fiu pregătit și o să încep să joc! N-o să fie niciun dubiu că n-o să dau tot ce am mai bun. Acum sunt un câine adevărat, sunt la Dinamo București și sunt pregătit să mă sacrific”, a mai spus George Pușcaș.