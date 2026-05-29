George Puşcaş, out din lot la Dinamo – FCSB! Oficialii au încercat să-l aducă de urgenţă pe Alex Pop de la propria nuntă, dar atacantul a pierdut avionul! Update exclusiv

Dinamo – FCSB este finala pentru Conference League, care va avea loc, de la ora 20:30, pe stadionul Arcul de Triumf. Roş-albaştrii au trecut cu emoţii de FC Botoşani, scor 4-3, şi speră să continue seria prezenţelor în Europa, în timp ce „câinii” lui Kopic aşteaptă de 9 ani de zile o prezenţă pe plan european.

FANATIK a aflat că Alex Pop trebuia să ajungă la Bucureşti cu o cursă TAROM, care a plecat de la Cluj-Napoca la ora 18:55 şi trebuia să aterizeze la 19:45 pe aeroportul Otopeni, dar fotbalistul de la Dinamo a pierdut avionul. Aşa cum a declarat Kopic şi Andrei Nicolescu, Alex Pop nu va ajunge la meci:

„Pentru Alex am încercat să facem o surpriză, să-l punem în cursă să vină de la Cluj, iar apoi să-l ducem înapoi cu o cursă privată. Nu știu dacă se încadrează, e foarte greu, dar am zis să-l punem totuși pe foaie, să nu vină și să nu fie pe foaie”, a afirmat Nicolescu la PrimaSport.

De ce nu e George Puşcaş în lot la Dinamo – FCSB! Decizie de ultimă oră a lui Kopic

Doar că Dinamo începe derby-ul cu o absenţă uriaşă. Vârful de lance George Puşcaş nu este nici măcar pe banca de rezerve. Din informaţiile FANATIK, Puşcaş nu a putut fi recuperat complet. Decizia de a nu-l pune pe foaia de joc a fost luată în jurul orei 18:00, cu două ore şi jumătate înainte de meci.

George Puşcaş a făcut deplasarea cu colegii săi la stadion, dar nu va fi nici măcar pe banca de rezerve. Staff-ul medical spera până în ultima clipă să îl recupereze, dar durerile nu au cedat nici în ziua meciului şi s-a luat decizia ca Puşcaş să nu facă parte nici măcar din lot.

George Puşcaş a avut şi un dialog cu fanii lui Dinamo la marginea băncii tehnice. Suporterii l-au întrebat ce s-a întâmplat cu el, iar atacantul le-a spus: „Mă doare, mă ţine…”, făcând semn spre picior. Fotbalistul s-a aşezat apoi pe banca de rezerve.

Oficialii lui Dinamo încearcă să îl aducă pe Alex Pop de la propria nuntă!

Interesant este că Alex Pop a apărut pe foaia de joc, deşi Zeljko Kopic a dezvăluit înainte de meci că atacantul are nunta programată în ziua confruntării şi nu se mai poate face nimic. FANATIK a aflat că, după accidentarea lui George Puşcaş, se încearcă aducerea de urgenţă a lui Alex Pop de la propria nuntă, de la Cluj-Napoca:

„Alex Pop nu a mai avut ce să facă în legătură cu acest detaliu, el și-a organizat de foarte mult timp nunta și-i urăm toate cele bune. Noi avem un meci foarte important mâine, iar el are, la rândul lui, un eveniment important în viață. I-a părut rău de situația asta, dar nu a mai putut schimba nimic”, a spus Kopic.

După ce a apărut situaţia cu accidentarea lui Puşcaş, oficialii „câinilor” l-au contactat pe Alex Pop dacă poate să vină de urgenţă la meci de la propria nuntă, acesta fiind şi motivul pentru care este trecut pe banca de rezerve. Rămâne de văzut dacă atacantul lui Dinamo va putea ajunge în timp util la stadion.

Cu ce cursă vine Alex Pop la Bucureşti la meci?! Kopic nu crede că ajunge în timp util

Varianta a unui zbor de linie pentru Alex Pop este o cursă HiSky, care va pleca de la ora 20:00 de la Cluj – Napoca şi este estimat să aterizeze la ora 20:50. Astfel, atacantul ar putea ajunge la stadion în repriza secundă. Meciul începe la 20:30 şi pauza va fi luată la 21:15, cu partea a doua care va începe în jurul orei 21:30.

„A fost o variantă să îl aducem pe Alex Pop de la nuntă, dar nu cred că va fi la meci. Este o zi importantă în viaţa lui şi nu vreau să îi „răpesc” aşa ceva. Din ultimele informaţii este că el nu va ajunge în timp util. George Puşcaş a resimţit dureri şi, din păcate, nu a putut fi recuperat până la ora meciului”, a spus Zeljko Kopic la flash interviu, înainte de meci.