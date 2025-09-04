Sport

George Pușcaș ar putea reveni „acasă”! Un club cu o istorie uriașă vrea să-l transfere pe atacantul român

Ciprian Păvăleanu
04.09.2025 | 14:11
George Pușcaș ar putea reveni în Italia, la o echipă de Serie B Foto: Sportpictures.eu

Deși George Pușcaș a fost golgheterul lui Bodrumspor în sezonul trecut, internaționalul român și formația turcă nu au mai fost compatibili, cu toate că Pușcaș avea contract încă doi ani în „Țara Semilunii”. Atacantul în vârstă de 29 de ani poate reveni în locul unde și-a petrecut cei mai mulți ani din carieră, Italia.

George Pușcaș, aproape de o echipă ce s-a salvat in extremis de retrogradarea în Serie C. Unde ar putea ajunge atacantul

În afara sezonului trecut din Turcia și de trei sezoane pentru Reading, în Championship, George Pușcaș și-a petrecut întreaga carieră în Italia, a doua lui casă, jucând cele mai multe meciuri în Serie B.

Atacantul ajuns la 29 de ani are în CV echipe precum Inter Milano, Bari, Benevento, Novara, Palermo, Pisa și Genoa. Internaționalul român și-ar mai putea adăuga o echipă din Peninsulă în cartea de vizită, după ce s-a despărțit de Bodrumspor.

Sampdoria, echipă ce s-a salvat de la retrogradare in extremis în anul precedent, a început destul de slab noul sezon de Serie B și a pierdut în primele două etape. Cu doar un singur gol marcat în acest debut de campionat, rivala celor de la Genoa este în căutarea unui atacant, iar „Pușki” se află pe lista lor.

Echipa cu o istorie uriașă în fotbalul italian oscilează între atacantul român și Diego Falcinelli, vârf care a evoluat ultima dată la Spezia, anunță cei de la tuttomercatoweb.com.

George Pușcaș a retrogradat în ultimul sezon cu Bodrumspor

Deși a contribuit la 9 goluri ale echipei sale, George Pușcaș nu a reușit să ajute la menținerea lui Bodrumspor în SuperLig. Formația turcă a retrogradat în divizia secundă, iar fotbalistul nu a acceptat să evolueze la un nivel atât de slab.

Văzut ca o mare speranță pentru naționala României, forma lui George Pușcaș s-a stins de la an la an, iar în acest moment a ieșit complet din radarul lui Mircea Lucescu, care nu l-a mai convocat în lotul „tricolorilor”.

