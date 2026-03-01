Sport

George Pușcaș, prezentat în fața fanilor înainte de Dinamo – FC Argeș. Aplaudat minute în șir de PCH. Premiu special pentru Zeljko Kopic. Foto

George Pușcaș a avut parte de o primire călduroasă din partea fanilor dinamoviști. Atacantul de națională a fost aplaudat minute în șir de PCH înainte de Dinamo - FC Argeș.
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
01.03.2026 | 18:40
George Puscas prezentat in fata fanilor inainte de Dinamo FC Arges Aplaudat minute in sir de PCH Premiu special pentru Zeljko Kopic Foto
ULTIMA ORĂ
4 poze
Vezi galeria
George Pușcaș a salutat galeria lui Dinamo. Foto: FANATIK
ADVERTISEMENT

Dinamo a dat lovitura în finalul lunii februarie și l-a semnat pe George Pușcaș. Atacantul a fost prezent la partida cu FC Argeș, din etapa a 29-a din SuperLiga, iar fanii l-au primit cum se cuvine.

George Pușcaș, prezentat în fața fanilor înainte de Dinamo – FC Argeș

Cu scurt timp înainte de startul partidei dintre Dinamo și FC Argeș, George Pușcaș și-a făcut apariția pe Arena Națională. Fanii nu au trecut cu vederea acest moment și l-au aplaudat la scenă deschisă.

ADVERTISEMENT

FANATIK a surprins momentul în care crainicul stadionului, Ștefan Știucă, a făcut anunțul venirii lui George Pușcaș. Ulterior, fanii au început să-i scandeze numele noului atacant.

Vizibil surprins, Pușcaș a făcut o plecăciune în fața suporterilor, ca mai apoi să meargă să facă cunoștință cu fanii prezenți în Peluza „Cătălin Hîldan”.

ADVERTISEMENT
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și...
Digi24.ro
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce s-a răzgândit Trump
George Pușcaș a salutat galeria lui Dinamo. Foto: FANATIK
George Pușcaș a salutat galeria lui Dinamo. Foto: FANATIK

Zeljko Kopic, premiat de Andrei Nicolesscu

Partida cu FC Argeș este una specială pentru Zeljko Kopic. Antrenorul croat bifează cu această ocazie meciul cu numărul 100 pe banca tehnică a lui Dinamo.

ADVERTISEMENT
Neverosimil: el l-a convins pe Donald Trump să atace Iranul!
Digisport.ro
Neverosimil: el l-a convins pe Donald Trump să atace Iranul!

Pentru a marca acest moment special, președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, i-a oferit antrenorului croat un tricou înrămat cu „Kopic – 100”. Fanii au arătat că apreciază borna atinsă de Zeljko Kopic și au aplaudat la scenă deschisă.

Zeljko Kopic, la meciul cu numărul 100 pentru Dinamo. Foto: Fanatik
Zeljko Kopic, la meciul cu numărul 100 pentru Dinamo. Foto: Fanatik
Ultima speranță pentru FCSB: va fi depunctată CFR Cluj? „Avem și prieteni, nu...
Fanatik
Ultima speranță pentru FCSB: va fi depunctată CFR Cluj? „Avem și prieteni, nu doar dușmani. Trimitem OP-ul”. Exclusiv
Relaxare în ziua marelui meci cu FCSB. Jucătorii de la UTA au împărțit...
Fanatik
Relaxare în ziua marelui meci cu FCSB. Jucătorii de la UTA au împărțit mărțișoare de 1 martie. Foto
SuperLiga, live blog etapa 29. Dinamo – FC Argeș 0-0. Meci crucial în...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 29. Dinamo – FC Argeș 0-0. Meci crucial în lupta pentru play-off
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Naum, dat afară de la emisiunea de divertisment pe care o realiza alături...
iamsport.ro
Naum, dat afară de la emisiunea de divertisment pe care o realiza alături de Banciu: 'Pe el l-au păstrat, mie mi-au zis după două luni să degajez locul! Nu a fost decizia mea'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!