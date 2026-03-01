George Pușcaș, prezentat în fața fanilor înainte de Dinamo – FC Argeș. Aplaudat minute în șir de PCH. Premiu special pentru Zeljko Kopic. Foto

Dinamo a dat lovitura în finalul lunii februarie și l-a semnat pe George Pușcaș. Atacantul a fost prezent la partida cu FC Argeș, din etapa a 29-a din SuperLiga, iar fanii l-au primit cum se cuvine.
Cu scurt timp înainte de startul partidei dintre Dinamo și FC Argeș, George Pușcaș și-a făcut apariția pe Arena Națională. Fanii nu au trecut cu vederea acest moment și l-au aplaudat la scenă deschisă.
FANATIK a surprins momentul în care crainicul stadionului, Ștefan Știucă, a făcut anunțul venirii lui George Pușcaș. Ulterior, fanii au început să-i scandeze numele noului atacant.
Vizibil surprins, Pușcaș a făcut o plecăciune în fața suporterilor, ca mai apoi să meargă să facă cunoștință cu fanii prezenți în Peluza „Cătălin Hîldan”.
Partida cu FC Argeș este una specială pentru Zeljko Kopic. Antrenorul croat bifează cu această ocazie meciul cu numărul 100 pe banca tehnică a lui Dinamo.
Pentru a marca acest moment special, președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, i-a oferit antrenorului croat un tricou înrămat cu „Kopic – 100”. Fanii au arătat că apreciază borna atinsă de Zeljko Kopic și au aplaudat la scenă deschisă.