Sport

George Pușcaș, prima reacție despre transferul la Dinamo: „Nu trebuiau să mă convingă prea mult”. Obiectivul atacantului de națională

George Pușcaș a oferit prima reacție despre transferul la Dinamo. Ce obiectiv și-a propus atacantul de națională în SuperLiga. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
23.02.2026 | 13:29
George Puscas prima reactie despre transferul la Dinamo Nu trebuiau sa ma convinga prea mult Obiectivul atacantului de nationala
ULTIMA ORĂ
George Pușcaș, primele declarații despre transferul la Dinamo. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Dinamo este pe punctul de a da o lovitură importantă. George Pușcaș a ajuns în România și este aproape de a semna cu formația din Ștefan cel Mare. Ce obiectiv și-a propus atacantul de echipă națională.

George Pușcaș, prima reacție despre transferul la Dinamo

George Pușcaș se află în România și este pe punctul de a semna cu Dinamo. Atacantul a mărturisit că negocierile au decurs bine, iar obiectivul său este să fie sănătos și să poată reveni la nivelul din urmă cu câteva sezoane.

ADVERTISEMENT

„E un club cu o tradiție așa de mare, nu trebuiau să mă convingă prea mult. Pur și simplu s-au legat lucrurile.

Important e să fiu sănătos, să mă pun pe picioare bine, să pot să am continuitate și să pot să dau drumul la treabă. Ăsta este singurul plan pe care îl am”, a spus Pușcaș, conform Sport.ro.

ADVERTISEMENT
Prima zi a campaniei electorale. Viktor Orban: „Ungaria nu poate fi șantajată. Cine...
Digi24.ro
Prima zi a campaniei electorale. Viktor Orban: „Ungaria nu poate fi șantajată. Cine ne mușcă își va rupe dinții”

Ce obiectiv și-a trasat Dinamo după transferul lui George Pușcaș

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu a transmis că speră ca transferul lui George Pușcaș să o ajute pe Dinamo. Mutarea este gândită pe termen lung, formația din Ștefan cel Mare sperând la o calificare în cupele europene în sezonul ce urmează.

ADVERTISEMENT
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
Digisport.ro
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire

„Cred că cel mai important e ca Pușcaș să ajute Dinamo. Noi o să lucrăm mai repede, important e ca el să ajungă în acest campionat și să ne ajute. Atunci ar însemna că am făcut o alegere inspirată și am reușit să obținem ce ne-am propus anul acesta.

Pușcaș e o miză pe termen mai lung, ne dorim să avem un parcurs cât mai bun după acest final de sezon și să încercăm să atingem performanțe mai mari”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Cifrele lui George Pușcaș

George Pușcaș a fost om de bază la echipa națională în ultimii ani. Atacantul a adunat 46 de selecții pentru România și a reușit să marcheze 11 goluri. Acesta se află la prima experiență în SuperLiga, în cariera sa fiind legitimat, pe lângă Bihor Oradea în Liga 2, doar la cluburi din străinătate.

Bihor Oradea, Liberty Oradea, Inter, Bari, Benevento, Novara, Palermo, Reading, Pisa, Genoa și Bodrumspor sunt echipele la care a activat George Pușcaș până la momentul sosirii la Dinamo.

  • 900.000 de euro este cota lui George Pușcaș
  • 46 de selecții și 11 goluri a adunat atacantul la echipa națională
CCA, decizie de ultim moment după greșelile de arbitraj! Vassaras a convocat toate...
Fanatik
CCA, decizie de ultim moment după greșelile de arbitraj! Vassaras a convocat toate echipele din SuperLiga
Gigi Becali râde de demersul fanilor dinamovişti ca echipa să piardă intenţionat cu...
Fanatik
Gigi Becali râde de demersul fanilor dinamovişti ca echipa să piardă intenţionat cu FC Argeş: “Eu vreau să se dea la o parte, noi tot vom fi în play-off”
Gigi Becali regretă strategia de transferuri din iarnă de la FCSB: „Îmi pare...
Fanatik
Gigi Becali regretă strategia de transferuri din iarnă de la FCSB: „Îmi pare rău că i-am dat pe Alibec şi Politic! N-am văzut în viaţa mea fotbalist în halul ăsta”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
S-a întâlnit cu primul milionar român din Canada și l-a avertizat că urmează...
iamsport.ro
S-a întâlnit cu primul milionar român din Canada și l-a avertizat că urmează ceva grav la nivel global
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!