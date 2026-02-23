George Pușcaș, prima reacție despre transferul la Dinamo: „Nu trebuiau să mă convingă prea mult”. Obiectivul atacantului de națională

ADVERTISEMENT

Dinamo este pe punctul de a da o lovitură importantă. George Pușcaș a ajuns în România și este aproape de a semna cu formația din Ștefan cel Mare. Ce obiectiv și-a propus atacantul de echipă națională.

George Pușcaș, prima reacție despre transferul la Dinamo

George Pușcaș se află în România și este pe punctul de a semna cu Dinamo. Atacantul a mărturisit că negocierile au decurs bine, iar obiectivul său este să fie sănătos și să poată reveni la nivelul din urmă cu câteva sezoane.

„E un club cu o tradiție așa de mare, nu trebuiau să mă convingă prea mult. Pur și simplu s-au legat lucrurile.

Important e să fiu sănătos, să mă pun pe picioare bine, să pot să am continuitate și să pot să dau drumul la treabă. Ăsta este singurul plan pe care îl am”, a spus Pușcaș, conform .

Ce obiectiv și-a trasat Dinamo după transferul lui George Pușcaș

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, . Mutarea este gândită pe termen lung, f .

„Cred că cel mai important e ca Pușcaș să ajute Dinamo. Noi o să lucrăm mai repede, important e ca el să ajungă în acest campionat și să ne ajute. Atunci ar însemna că am făcut o alegere inspirată și am reușit să obținem ce ne-am propus anul acesta.

Pușcaș e o miză pe termen mai lung, ne dorim să avem un parcurs cât mai bun după acest final de sezon și să încercăm să atingem performanțe mai mari”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Cifrele lui George Pușcaș

George Pușcaș a fost om de bază la echipa națională în ultimii ani. Atacantul a adunat 46 de selecții pentru România și a reușit să marcheze 11 goluri. Acesta se află la prima experiență în SuperLiga, în cariera sa fiind legitimat, pe lângă Bihor Oradea în Liga 2, doar la cluburi din străinătate.

Bihor Oradea, Liberty Oradea, Inter, Bari, Benevento, Novara, Palermo, Reading, Pisa, Genoa și Bodrumspor sunt echipele la care a activat George Pușcaș până la momentul sosirii la Dinamo.