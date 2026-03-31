George Pușcaș, salvatorul lui Dinamo în play-off!? Verdictul fostului decar al ”câinilor”

Adus în această iarnă, George Pușcaș nu a apucat deocamdată să joace în tricoul ”alb-roșilor” într-un meci oficial. Invitat special la ”FANATIK Dinamo”, Marius Alexe este convins că atacantul în vârstă de 29 de ani poate fi soluția câștigătoare pentru antrenorul Zeljko Kopic. Fostul atacant titular al naționalei României a debutat în amicalul cu CS Dinamo (3-1). A intrat în minutul 62, a marcat, însă apoi a ieșit din nou accidentat.

Cât de mult o poate ajuta George Pușcaș pe Dinamo în play-off

Fostul fotbalist al lui Dinamo consideră că George Pușcaș poate juca un rol extrem de important în finalul extrem de încins al acestui sezon. Marius Alexe se bazează foarte mult pe experiența internaționalului român, chiar dacă acesta nu a mai jucat un meci oficial din vara anului trecut.

”Pușcaș este un atacant cu multă experiență. Chiar dacă nu a jucat de mult, nu are meciuri, nu are antrenamente, prin experiența pe care o are, la un play-off atât de important, poate ajuta prin câteva minute în care să aibă o implicare și să fie decisiv. Acum nu mai vorbim doar de organizare, de tactică, vorbim și de importanța punctelor, iar prin experiența pe care o are… Dar trebuie să fie la un nivel optim, fizic să nu aibă probleme.

(n.r. – Probabil o va ajuta mai mult pe Dinamo în sezonul viitor) Este mult să nu joci 9 luni, nu știu dacă a lipsit din cauza accidentărilor. Dar e vorba și de filosofie, pentru că vii într-o echipă nouă, trebuie să faci antrenamentele, trebuie să ai niște relații de joc pe care nu le câștigi după 2-3 antrenamente. În conjunctura care este acum la Dinamo, cu accidentarea lui Karamoko și a altor jucători, cred că va fi un ajutor din acest sezon prin experiența lui”, a declarat Alexe, la emisiunea ”FANATIK Dinamo”.

Pușcaș, așteptat cu nerăbdare de toată suflarea dinamovistă

Fostul acționar al lui Dinamo, Cristi Borcea, a mărturisit într-o intervenție avută la emisiunea ”Giovanni Show” că Dinamo , odată cu intrările lui Mamadou Karamoko și George Pușcaș.

”Dacă juca Karamoko și dacă Pușcaș era refăcut… După perioada asta, reține ce spun, nu ne mai bate nimeni. (n.r. – Îi spulberați pe toți cu ăștia doi?) Da. Nimeni nu ne mai bate, o să vezi. Dacă joacă pe Arcul de Triumf. Cu Karamoko și cu Pușcaș în față și cu Cîrjan în spatele lor, nu poate nicio apărare să le facă față”, a spus Borcea.

Când va debuta Pușcaș la Dinamo

Transferat în această iarnă, George Pușcaș trage din greu la antrenamente pentru a putea să joace la Dinamo încă din acest sezon. Președintele Andrei Nicolescu a explicat la FANATIK SUPERLIGA că datorată echipelor naționale. Ieșit accidentat din meciul cu CS Dinamo, Pușcaș s-a ales cu vreo problemă gravă, anunțul fiind făcut de antrenorul Zeljko Kopic.

”Nu avem un vârf care să poată să joace acum. Avem două vârfuri care sunt accidentate, asta s-a întâmplat. Și pe lângă asta, așa cum am fost noi în lotul de la meciul cu Rapid, puteam să câștigăm acest meci. Și mă gândesc pozitiv apropo de momentul în care o să-l avem pe Mărginean, pe Karamoko, pe Pușcaș și pe Boateng.

Și să facă parte dintr-o echipă care să intre în teren cu oricare dintre celelalte 5 competitoare. (n.r. – Când va putea juca Pușcaș?) Am putea să forțăm, dar nu forțăm. Rămânem în prognoza noastră inițială, după pauza competițională va fi alături de noi și sperăm să ne ajute cât mai mult”, a afirmat Nicolescu.