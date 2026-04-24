George Pușcaș și Cătălin Cîrjan, analizați la sânge de Marius Șumudică după Dinamo – Craiova: „Dacă ești Fiat, nu ai cum să fii Mercedes!”

Dinamo a ratat șansa de a juca o finală de Cupa României, trofeu pe care l-a câștigat ultima dată în urmă cu 14 ani. Universitatea Craiova s-a calificat la loviturile de departajare, iar Marius Șumudică a criticat doi titulari ai gazdelor, pe Pușcaș și pe Cîrjan.

Marius Șumudică, ironic cu Pușcaș și Cîrjan după Dinamo – Universitatea Craiova

Semifinala de Cupa României a reprezentat Atacantul nu a avut realizări și, în minutul 64, a fost înlocuit cu Alex Pop. Antrenorul Marius Șumudică a urmărit cu atenție derby-ul de pe Arena Națională și l-a criticat, nu doar pe Pușcaș, ci și pe Cătălin Cîrjan.

„Un joc mult sub așteptări. Ambele echipe în recul, în scădere de formă. În prima repriză văd pentru prima dată că Dinamo e dominată la nivel de posesie. O primă repriză a Craiovei, au încercat, dar foarte multe pase paralele și în spate la fundașii centrali. Dinamo a stat bine, probabil asta a fost tactica domnului Kopic.

Dar Dinamo, surprinzător pentru mine, elimină cea mai bună armă pe care a avut-o de când a venit domnul Kopic și anume posesia. Dinamo te toca, Dinamo din posesie te ducea. Și automat nu mai iese în relief nici Gnahore, nici Cîrjan, de care n-am auzit până în minutul 30. Nu i-am auzit numele.

Se trece peste linia de mijloc, au încercat să joace lung pe Pușcaș, care nu traversează o perioadă bună din punct de vedere fizic. Când nu joci atâta timp, nu ai nici reușite. Pe el îl ține foarte mult pe loc frica de a nu se accidenta. Nu tura motoarele la maxim. A avut nu știu câte mingii în profunzime și Screciu a fost mereu primul la minge. Aveam impresia că nu forța, nu ducea sprintul până la capăt.

Când nu ai bazele, când nu ești pregătit, nu poți să fii dintr-un Fiat Mercedes. Nu poți, nu ai cum. Nu cred că e pregătit în momentul de față. Poți să te antrenezi tu zi de zi cu grupul, dacă nu ai situații inedite pe care ți le dă jocul, nu ai cum să crești”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

Critici și pentru Zeljko Kopic

„Dinamo ieri nu a jucat ce ne-a obișnuit. A trecut peste constrcuție, peste tocarea adversarului. A devenit o echipă previzibilă, care a jucat doar minge lungă, ceea ce a falicitat Craiovei să vină peste ei mai ales în repriza a doua. Toată lumea a spus că schimbă foarte bine Kopic în trei fundași centrali, dar când schimbi în trei fundași centrali, dai un semnal de a te retrage”, a adăugat Șumudică.

Sfat pentru Cîrjan: „A fost invizibil”

În acest sezon, căpitanul lui Dinamo a jucat 39 de meciuri, în care a reușit să marcheze 7 goluri și să ofere 6 pase decisive. „(n.r. – Cum ți s-a părut Cîrjan?) Păi ce, a jucat? Vorba lui Șumudică, mă uitam după el până prin minutul 30. Eu nu îl scoteam pe Cîrjan. Poate să îmi facă o fază tot timpul, chiar dacă a jucat prost. Eu am impresia că de acest joc le-a fost atât de teamă la jucători încât cred că s-a transmis și la antrenori. Schimbări post pe post. Nimic nou”, a declarat și Adrian Ilie.

Marius Șumudică a criticat nu doar prestația lui Cătălin Cîrjan, „Cîrjan trebuie să se trezească. Vorbește mai mult decât face. Citesc și eu prin diverse publicații. El se simte frustrat de criticile care i se aduc. Răspunde pe la toate flashurile. El ar trebui să închidă gura tuturor prin prestațiile de pe teren. Ieri a fost invizibil. Nici nu poți să îl folosești unde a fost ieri folosit. Ieri a coborât foarte mult jos.

Când e departe de poartă nu are ce să facă, nu scoate adversar din joc și mai ales în sistemul în care juca U Craiova era foarte bine blocat pe zonă centrală. Cîrjan trebuie să dea restart și să se gândească la el decât să le răspundă contestatarilor. Gândește-te mai mult la ce oferi tu. Până în minutul 30 comentatorii nu i-au rostit numele”, a conchis Șumudică.