George Pușcaș: „terminat” sau marea lovitură a lui Dinamo în 2027! Superagentul Pastorello: „Tratament greșit”

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George Pușcaș (30 de ani) n-a jucat încă în acest sezon sub comanda lui Nuno Campos, dar speră să reintre după ultima fereastră rezervată echipelor naționale în 2026. Astfel, Dinamo l-ar putea reintegra încă din a doua jumătate a lunii noiembrie, susțin sursele FANATIK. Pentru a lămuri situația lui Pușcaș, site-ul a luat legătura și cu Federico Pastorello, agentul care îl reprezintă pe fostul atacant al lui Inter. Pastorello spune că tratamentul urmat de Pușcaș nu a fost cel corect, dar dă asigurări că fotbalistul va reveni la cea mai bună formă sportivă în următoarele luni.

Federico Pastorello, agentul lui George Pușcaș: „Încredere totală în George, veți vedea de ce este în stare”

La începutul lui octombrie, Pastorello a venit la București pentru a se întâlni cu Pușcaș și pentru a urmări din tribunele Arenei Naționale meciul României cu Suedia, din Nations League. Agentul care-i are în portofoliu și pe Ange-Yoan Bonny de la Inter, Vitor Reis de la City sau Alessandro Circati de la Benfica e convins că „Sniperul” Pușcaș va livra din nou la nivel înalt în scurt timp.

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„Cu George, problema a fost tratamentul pe care l-a urmat, care n-a fost unul corect. Dar lucrurile s-au îndreptat acum, totul este în regulă. Știți cine este Pușcaș și ce poate să facă, îl veți vedea în curând înapoi. Nu are nevoie de confirmări, calitatea lui este cunoscută și validată deja. Încredere totală, veți vedea de ce este în stare”, a spus Pastorello pentru FANAITK.

George Pușcaș se luptă de mai mult timp cu o hernie inghinală care îi face imposibilă revenirea la randamentul său normal. Sezonul trecut a putut juca în 8 partide pentru Dinamo. A marcat o dată și a oferit un assist. Ultima sa apariție în tricoul „câinilor” la un joc din SuperLigă a fost pe 16 mai, la 0-0 cu CFR Cluj în play-off.

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George Pușcaș și-a prelungit contractul cu Dinamo până în 2029

din partea clubului. „Nu sunt probleme, a prelungit cu încă un an. Va fi și el un jucător decisiv, veți vedea. Ce poate să creeze Pușcaș în vestiar este deosebit. Dacă va rămâne sănătos, va fi un jucător decisiv. Vorbim în decembrie despre el”, a spus pentru FANATIK Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, pe 23 septembrie.

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Pușcaș încasează un salariu de 20.000 de euro pe lună la Dinamo. Pe lângă suma fixă, mai are și diferite bonusuri pentru realizări de grup, dar și individuale. Pușcaș s-a operat la Londra în iunie și a ratat pregătirea de vară .

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„Au apărut niște complicații după operație. Eu am jucat mult timp cu injecții și antiinflamatoare. A apărut o problemă pe cealaltă parte și, neștiind că s-a agravat, am fixat o treabă și a apărut alta. Mă simt din ce în ce mai bine și sper că pot să revin cât mai repede și să-mi ajut echipa.

Am avut parte de multe provocări. Toată cariera mea a fost marcată de provocări continue și mereu a trebuit să trec peste, să mă reculeg și să fiu pozitiv. Cu ajutorul lui Dumnezeu, fiind sănătos, pot ulterior să progresez și în forma fizică, să ies pe teren. E mai greu după operație, când trebuie să stai, să nu faci nimic. Nu-mi place să aștept, dar acum sunt pe drumul cel bun. Am încercat mereu să fiu lângă echipă și să aduc prin altceva contribuții: printr-o vorbă, un ajutor, fiind mereu în vestiar. Vreau să fiu implicat 100%, chiar dacă nu sunt pe teren”, a spus Pușcaș pentru , întrebat despre situația grea prin care trece.

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