Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

George Pușcaș, titular în premieră la Dinamo în semifinala cu Universitatea Craiova! Exclusiv

Veste uriașă pentru George Pușcaș! Atacantul va fi titular în duelul dintre Dinamo și Universitatea Craiova din semifinalele Cupei României Betano. Decizia luată de Kopic.
Alex Bodnariu, Cristi Coste
23.04.2026 | 17:25
EXCLUSIV FANATIK
Premieră la Dinamo! George Pușcaș, titular în meciul cu Universitatea Craiova!
ADVERTISEMENT

Joi seară, Dinamo își va măsura forțele cu Universitatea Craiova în semifinalele Cupei României. Se anunță un duel de foc pe Arena Națională. Miza este una uriașă: calificarea în ultimul act. FANATIK a aflat că Zeljko Kopic, antrenorul echipei din Ștefan cel Mare, va miza în centrul atacului pe George Pușcaș.

„Câinii roșii” au avut mari probleme în ultima perioadă la faza de finalizare. George Pușcaș a fost adus în iarnă de Dinamo, însă atacantul cu zeci de selecții la naționala de seniori a României încă nu a apucat să fie titular într-un meci pentru echipa lui Kopic.

ADVERTISEMENT

Vârful trecut pe la diverse echipe din Italia și din Turcia nu era apt din punct de vedere fizic în momentul în care a semnat cu Dinamo, iar George Pușcaș a trebuit să se pună la punct cu pregătirea. A primit minute în mai multe jocuri, iar oficialii clubului speră ca din sezonul viitor să fie un om de bază.

FANATIK a aflat în exclusivitate că, joi seară, în meciul cu Universitatea Craiova, George Pușcaș va fi titular în premieră în echipa lui Zeljko Kopic. Fotbalistul a arătat mai bine în ultimele jocuri și nu a mai acuzat dureri, iar acum are șansa să fie decisiv pentru noul său club.

ADVERTISEMENT
Minutele jucate de George Pușcaș de când a ajuns la Dinamo:

  • FC Argeș – Dinamo 1-1, 34 de minute
  • CFR Cluj – Dinamo 1-1, 34 de minute
  • Dinamo – U Cluj 2-1, 34 de minute

„La meciul cu U Cluj a fost mai bine decât de obicei. Nu a mai resimțit durerile. Noi sperăm să fie cu noi și să ne poată ajuta să ne îndeplinim obiectivul. Discutăm acum să îi prelungim contractul cu încă un an. Are contract până în 2027. Pușcaș este ok din punct de vedere fizic, însă simte totuși dureri când face anumite mișcări. Este și foarte important în vestiar, aduce un vibe bun. Colegii îl apreciază”, declara Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Gică Hagi, desființat de fostul conducător din fotbalul românesc: 'El crede că suntem...
iamsport.ro
Gică Hagi, desființat de fostul conducător din fotbalul românesc: 'El crede că suntem imbecili. Chiar avem față de papagali?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!