George Pușcaș, titular în premieră la Dinamo în semifinala cu Universitatea Craiova! Exclusiv

Joi seară, Dinamo își va măsura forțele cu Universitatea Craiova în semifinalele Cupei României. Se anunță un duel de foc pe Arena Națională. Miza este una uriașă: calificarea în ultimul act. FANATIK a aflat că Zeljko Kopic, antrenorul echipei din Ștefan cel Mare, va miza în centrul atacului pe George Pușcaș.

Premieră la Dinamo! George Pușcaș, titular în meciul cu Universitatea Craiova!

„Câinii roșii” au avut mari probleme în ultima perioadă la faza de finalizare. George Pușcaș a fost adus în iarnă de Dinamo, însă atacantul cu zeci de selecții la naționala de seniori a României încă nu a apucat să fie titular într-un meci pentru echipa lui Kopic.

Vârful trecut pe la diverse echipe din Italia și din Turcia iar George Pușcaș a trebuit să se pună la punct cu pregătirea. A primit minute în mai multe jocuri, iar oficialii clubului speră ca din sezonul viitor să fie un om de bază.

Șansă uriașă pentru George Pușcaș! Kopic îl trimite titular în duelul cu U. Craiova

FANATIK a aflat în exclusivitate că, joi seară, în meciul cu Universitatea Craiova, George Pușcaș va fi titular în premieră în echipa lui Zeljko Kopic. , iar acum are șansa să fie decisiv pentru noul său club.

Minutele jucate de George Pușcaș de când a ajuns la Dinamo:

FC Argeș – Dinamo 1-1, 34 de minute

CFR Cluj – Dinamo 1-1, 34 de minute

Dinamo – U Cluj 2-1, 34 de minute

„La meciul cu U Cluj a fost mai bine decât de obicei. Nu a mai resimțit durerile. Noi sperăm să fie cu noi și să ne poată ajuta să ne îndeplinim obiectivul. Discutăm acum să îi prelungim contractul cu încă un an. Are contract până în 2027. Pușcaș este ok din punct de vedere fizic, însă simte totuși dureri când face anumite mișcări. Este și foarte important în vestiar, aduce un vibe bun. Colegii îl apreciază”, declara Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.