George Pușcaș, tot mai aproape de Dinamo! Zeljko Kopic a confirmat interesul

Dinamo îl dorește pe George Pușcaș. Atacantul român ar putea ajunge în „Ștefan cel Mare” chiar în această iarnă. Zeljko Kopic a vorbit despre interesul „câinilor” chiar înaintea ultimului meci din 2025, cu UTA Arad.

Zeljko Kopic a vorbit despre venirea lui George Pușcaș la Dinamo

Dinamo se pregătește pentru ultimul meci din 2025. „Câinii” pot termina anul pe primul loc în SuperLiga. Echipa lui Kopic joacă la Arad, cu UTA, sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 20:00. Roș-albii sunt însă cu gândul și la transferuri.

Kopic a vorbit despre interesul pentru George Pușcaș. Atacantul e liber de contract din septembrie după despărțirea de Bodrum. „Este un jucător bun. Am discutat despre el și în vară, poate și iarna trecută. Este pe lista noastră de jucători. Momentan, avem câteva poziții pe care căutăm să ne întărim, dar nu am informații despre vreo discuție specifică.

Pentru mine, important este că avem un obiectiv clar, ca toată lumea să știe pe ce poziții trebuie să găsim jucători. Perioada de transferuri va fi lungă, dar cred cu tărie că vom face câteva mutări bune în această iarnă”, a declarat Zeljko Kopic.

Dinamo e neînvinsă în ultima lună

Înaintea meciului de la Arad, Dinamo este pe locul 2, cu 38 de puncte, cu unul mai puțin decât liderul Rapid. Echipa lui Kopic n-a mai pierdut de la

„Este ultimul meci al anului, dar unul foarte important pentru noi. Vrem să încheiem cu bine această bucată a sezonului, cu un rezultat bun. UTA este în formă bună, s-a descurcat foarte bine în ultima vreme. Știu că vom avea în față un adversar motivat, care va da totul, dar asta se aplică și în cazul nostru.

Atmosfera din echipă este foarte bună, mergem cu încredere și într-o stare bună pentru a practica un fotbal bun și a ne lupta pentru puncte.

Nu suntem încă în starea de Sărbători, suntem concentrați la maximum asupra acestui meci. Apoi vom avea câteva zile de relaxare. Momentan sunt încântat de echipă, de club, de toată lumea care a contribuit la anul nostru de succes. Vom avea timp să dezbatem ce a fost bine și ce poate fi mai bine. Momentan suntem pozitivi, stabili, cu toții într-o stare bună, dar ne așteaptă alt meci dificil”, a transmis antrenorul croat.