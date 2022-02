Cine l-a convins pe George Puşcaş să revină în Italia: ”Mi-a spus mereu lucruri bune despre Pisa”

Atacantul naționalei României, George Pușcaș, , și a oferit primele declarații.

Fotbalistul a dezvăluit, între altele, și cine a fost determinant în alegerea făcută. Pușcaș ar putea debuta la Pisa, sâmbătă, în deplasare la Alessandria.

După experiența din Anglia, George Pușcaș este încrezător că o va ajuta pe Pisa să-și îndeplinească obiectivul

Achiziționat în urmă cu aproape 10 ani de Inter Milano, George Pușcaș s-a dezvoltat ca fotbalist în Italia, de altfel singurul campionat în care a evoluat până la transferul în Anglia la Reading.

ADVERTISEMENT

Primul sezon în Premiership a fost unul excelent. A bifat 38 de partide și a înscris de 12 ori. A urmat declinul și englezii au decis să-l împrumute la Pisa, clubul italian care luptă pentru promovarea în Serie A.

”Experiența din campionatul englez m-a ajutat foarte mult, să joc acolo a fost o dorință pe care am avut-o încă din copilărie și am avut acolo condiții grozave. Am crescut acolo atât ca jucător, cât și ca bărbat, au o cultură diferită față de cea italiană.

ADVERTISEMENT

A trebuit să mă adaptez la început, iar în Italia fotbalul este mai strict decât cel englez, care e mai permisiv. Sunt foarte fericit că am ales acest club care a construit atât de multe în ultimii ani. Este o poveste despre ambiție”, a declarat Pușcaș, citat de .

Internaționalul român va avea concurență serioasă în linia ofensivă a noii sale echipe. Pisa are în lot nu mai puțin de 9 atacanți.

ADVERTISEMENT

Răzvan Marin l-a convins să semneze cu Pisa

Atacantul de 25 de ani a mai spus în cadrul conferinței de prezentare că Marius Marin, coechipier cu Pușcaș în naționala României, a fost cel care l-a convins să accepte oferta celor de la Pisa.

”Am vorbit cu Marin înainte să vin, mi-a spus mereu lucruri bune despre Pisa, din moment ce e aici de mult timp. M-a convins să vin pentru că, din câte mi-a spus el, aici toți sunt foarte concentrați în a îndeplini obiectivul (promovarea în Serie A – n.r.)”, a explicat Pușcaș.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul a ținut să-i asigure și pe oficialii clubului că nu s-au înșelat atunci când l-au ofertat și că va munci din greu .

”Pisa a încercat din greu să mă aducă aici și a întâmpinat multe dificultăți. Nu a fost ușor să ajung aici, pentru că anul trecut am avut un sezon bun în Anglia.

ADVERTISEMENT

De-a lungul anilor, am avut o evoluție atât fizică, cât și tehnică. Desigur, încă mai am multe de îmbunătățit, mai e mult de muncit până să îmi ating potențialul”, a mai spus George Pușcaș.