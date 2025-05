George Simion a mers din nou la vot alături de Călin Georgescu. „Am votat împotriva celor care ne desconsideră pe toţi”

Cei doi candidați au venit însoțiți la urna de vot alături de soții, fiind de asemenea întâmpinați de foarte mulți susținători. Trebuie menționat că imediat după ce au votat, Călin Georgescu și George Simion au dorit să ofere declarații din secția de vot.

George Simion a mers din nou la vot alături de Călin Georgescu

Nu au putut, pentru că jandarmii i-au rugat să iasă afară. ”Mai mult decât un vot”, și-a început Călin Georgescu discursul, înainte de a fi întrerupt de un jandarm. ”Din păcate domnii polițiști nu vor să dea declarații de presă”, a replicat George Simion.

ADVERTISEMENT

După câteva minute, cei doi lideri suveraniști au ieșit în fața secției de vot, acolo unde și-au reluat declarațiile. ” , în care cuvintele mamă și tată să fie sfinte. Am votat pentru țara noastră de aici și pretutindeni, care mai mult decât oricând are nevoie de iubire, iertare, vindecare.

La final aș vrea să ne reamintim de cuvintele înțelepte ale străbunilor noștri care spuneau cu cât suntem mai mulți cu atât este mai bine. Așa încât să fim mulți la vot și vom fi puternici”, a declarat Călin Georgescu, în fața reporterilor.

ADVERTISEMENT

Mesajul lui George Simion după ce a votat alături de Călin Georgescu

, am votat împotriva inechităților și umilințelor la care surorile și frații noștri au fost supuși și aici în actualele granițe și pretutindeni.

Am votat împotriva abuzurilor și împotriva sărăciei, am votat împotriva celor ne desconsideră pe toți. Dar, totodată, am votat pentru viitorul nostru care să fie decis doar de români, pentru români și pentru România. Așa să ne ajute Dumnezeu”, a completat Simion.

ADVERTISEMENT

Peste 17 milioane de români sunt așteptați la urne în această zi. 1,3 milioane de români au votat până în acest moment, evident o prezență la vot mult mai mare raportat la alți ani, sau chiar la primul tur de alegeri prezidențiale din 4 mai.