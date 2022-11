George Simion acuză poliția că ar putea distruge dovezi în cazul reținerii sale. Ce se vede pe camerele din secție

Scandalul de acum aproape două luni, între George Simion și Poliția Capitalei, capătă o nouă turnură. Liderul AUR susține că a fost reținut, percheziționat și dus la secție, cu încălcarea imunitații parlamentare, pentru un motiv ”inventat”, respectiv faptul că ar fi condus fără permis. De cealaltă parte, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București spune că Simion nu a fost reținut ci doar ”verificat”. De asemenea, polițiștii spun că deputatul nu a fost ”nici imobilizat, nici condus la secție”, în seara respectivă.

George Simion: ”Am fost percheziționat și dus cu forța la secție”

În acest context, George Simion a cerut Judecătoriei Sectorului 1 ca DGPMPB să depună la dosar înregistrările din seara de 29 septembrie, atât cele de la protestul din Piața Victoriei, cât și cele din interiorul și exteriorul Secției 1 de poliție, acolo unde . Simion le-a spus judecătorilor că intenționează să folosească imaginile într-un litigiu și că acestea ar putea fi șterse automat după 30 de zile.

”În motivarea cererii, a arătat că la data de 29.09.2022, în jurul orei 20.00 se afla în faţa Palatului Victoria, în spaţiul consacrat pentru proteste, în vederea promovării vizuale pentru protestul din data de 02.10.2022. La faţa locului s-au prezentat dispozitive ale forţelor de ordine, purtând mască, care au procedat la evacuarea persoanelor din autocar, cu utilizarea forţei, ulterior sigilând, imobilizând şi evacuând autocarul.

A mai învederat petentul că, sub un fals pretext, a fost percheziţionat şi condus cu forţa la sediul secţiei de poliţie pentru a fi sancţionat contravenţional şi a i se aduce la cunoştinţă faptul ridicării permisului său de conducere”, se arată în cererea lui George Simion.

Deputatul s-a mai plâns că incidentul ”s-a soldat cu reținerea și percheziționarea sa cu încălcarea imunității parlamentare, nelegala imobilizare a unui autovehicul și lovirea unor persoane”.

Poliția Capitalei susține că Simion n-a fost adus la secție

În replică, reprezentanții poliției au cerut respingerea cererii pe motiv că înregistrările nu sunt în pericol să dispară și au susținut chiar că ”petentul nu a fost adus în incinta Secției 1 Poliție în perioada 28-29.09.2022, astfel cum acesta susține”.

Instanța a admis cererea lui George Simion și a dispus emiterea unei adrese către Secția 1, pentru a depune la dosar în decurs de 5 zile înregistrările din noaptea de 29-30 septembrie, . Decizia este executorie și fără cale de atac.

”Ori, transpunând aceste dispoziții la prezentul litigiu şi din înscrisurile depuse la dosar, instanța reține că petentul a fost implicat la data de 29-30.09.2022 într-un incident cu agenţi ai Secţiei 1 Poliţie în zona de proteste de la Palatul Victoria, sens în care acesta susţine că, printre altele, a fost condus cu forţa la Secţia 1 Poliţie, aspect pe care intimata îl neagă în totalitate”, se arată în motivarea instanței.

Poliția l-a ”verificat” pe Simion cu mascații

Incidentul din 29-30 septembrie 2022 a început după ce George Simion s-a plâns că a fost reținut ilegal de polițiști în Piața Victoriei, motivul real fiind acela de a-l împiedica să participe la un protest.

Reprezentanții poliției spun însă că Simion figura în sistem cu permisul suspendat și a fost nevoie de o ”verificare”. Mai exact, Simion nu și-ar mai fi prelungit dovada, după ce permisul îi fusese suspendat temporar, din cauza unui accident soldat cu victime, în Buzău.

Liderul AUR a refuzat să meargă la secție, la invitația organelor de ordine și s-a refugiat într-un autocar al AUR, în timp ce oamenii lui au încercat să-i împiedice pe polițiști să pătrundă în autovehicul. Până la urmă, doi mascați au pătruns în autocar și au ieșit împreună cu deputatul, aparent fără să fi folosit forța.

Ulterior, George Simion a povestit că a fost dus la Secția 1, în mod ilegal și abuziv, de unde a fost ”eliberat” după 30 minute.

George Simion susține că dosarul accidentului fusese clasat de procurori

Câteva zile mai târziu, George Simion a făcut publică decizia de clasare a Parchetului, în cazul accidentului rutier de la Buzău, ceea ce demonstrează, spune el, că acțiunea poliției a fost una politică.

„În cadrul hârtiilor care ne-au parvenit spune clar că la data de 30 septembrie nu aveam carnetul suspendat. Pe scurt, eu am fost la 3 noaptea dus cu forţa la Poliţia Rutieră, am fost reţinut o oră şi jumătate, am fost percheziţionat de trei ori, deşi nu comisesem nicio infracţiune, nicio ilegalitate. (..) Este a doua oară în ultimii doi ani când mi se fabrică dosar de către Poliţia Rutieră”, a declarat George Simion pentru .

ICCJ a redeschis urmărirea penală pe numele lui Simion

De cealaltă parte, polițiștii spun că ÎCCJ a redeschis dosarul în cazul accidentului de la Buzău și că la data la care a fost oprit pentru verificări, acesta nu mai avea dreptul să urce la volan. Simion a replicat, la rândul lui, că nu a fost înștiințat despre redeschiderea dosarului și nici avocații lui nu știau nimic despre această procedură.

”Nu mi s-a comunicat nimic, așa că nu am ce să declar. Dacă ăsta e dosarul, constat cu surprindere că nu am fost citat, deși regulile procedurale așa prevăd”, a arătat George Simion pentru FANATIK, la vremea respectivă.