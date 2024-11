George Simion: ”Americanii îi vor pe marioneta Ciucă președinte și pe Bolojan premier”

a declarat la ”Sport și Politică”, emisiunea marca FANATIK, moderată de Horia Ivanovici că ”americanii îi vor pe marioneta Ciucă președinte și pe Bolojan premier”.

”Au impresia că sunt slab”

Președintele AUR a subliniat că este normal ca social-democrații să își dorească să intre cu el în turul doi al alegerilor prezidențiale, deoarece au impresia că este slab și îl pot diaboliza astfel încât să piardă din electorat.

ADVERTISEMENT

”Au descoperit acum liberalii, cei care timp de trei ani de zile au fost într-o relație complicată, într-un concubinaj cu pesediștii, că pesediștii își doresc un tur doi cu Simion. Ăsta este ”Secretul lui Polichinelle”, cumva. E logic că vor un tur doi cu mine pentru că au impresia că sunt slab, mă pot diaboliza pe model Vadim. Acum, nu sunt aici pe post de prostul satului, nu cred că sunt prostul satului. Ion Creangă spunea: ‘Sunt și eu prost, dar când mă uit în jur parcă prind curaj’”, a declarat George Simion la ”Sport și Politică”.

De asemenea, că ”Marcel Ciolacu nu merită să fie viitorul președinte al țării”.

ADVERTISEMENT

Potrivit lui, ”indiferent cât de mult îl vor americanii pe Ciucă, totuși mai contăm și noi, românii care votăm aici. Ciucă în sondajele reale nu trece de 8-9%”.

”Am văzut o declarație că mai multe forțe politice îl vor pe Ilie Bolojan premier, inclusiv PSD-ul. Păi înseamnă că și PNL-ul și toate partidele și-au dat seama că această păpușă pusă de Klaus Iohannis să fie președintele PNL, Nicolae Ciucă va dispărea”, a mai spus liderul AUR.

ADVERTISEMENT

”Nicolae Ciucă nu va intra în turul doi”

Mai mult, George Simion a menționat că toată lumea a văzut sondajele reale și că inclusiv Nicolae Ciucă știe că nu are șanse să câștige președinția României.

Cât despre creșterea spectaculoasă în sondaje a candidatului PNL în numai cinci zile de la 8% la 19%, șeful AUR este de părere că datele nu sunt veridice.

ADVERTISEMENT

”În mod evident aceste sondaje nu sunt reale și în mod evident Nicolae Ciucă nu va intra în turul doi. Toți membri AUR, toți cu care am construit acest partid, sunt pe teren la ora asta și umblă din casă în casă. Ce îmi zic despre PNL-iști este că nu există. Asta a fost o încercare disperată să cumpere câteva case de sondare a opiniei publice ca să își mobilizeze propriul electorat, la fel ca și pancartele acelea jalnice cu Binomul PSD-AUR. Nu există! Există un concubinaj între PSD și PNL, o relație de hoți și hoție oficializată, există un regim Klaus Werner Iohannis de care trebuie să scăpăm și cele două ramuri ale sale”, a transmis Simion la FANATIK.

Totodată, candidatul AUR la președinția României speră ca Iohannis și Ciucă să piardă partidul și a menționat că s-ar bucura ca Ilie Bolojan să nu continue alianța PSD-PNL.

”Iohannis sper să piardă partidul pentru că Ciucă este omul lui și acum sunt reorientări de trupe. M-aș bucura ca Ilie Bolojan să nu meargă pe direcția regimului Iohannis și să nu accepte mâna întinsă de Ciolacu, adică să nu continue acest concubinaj împotriva naturii PSD-PNL” a afirmat politicianul.

”Eu am nevoie de voturile PSD-ului să intru în turul doi?”

În plus, el a vorbit și despre așa-zisul blat dintre AUR și PSD și a ținut să precizeze că nu are nevoie de voturile social-democraților pentru a intra în turul doi.

”Eu am nevoie de voturile PSD-ului să intru în turul doi? Mă descurc singur! Au mai venit ei cu varianta asta în 2020. Nu știau de unde am apărut, nu mă cunoșteau și au zis: ‘Nu e adevărat că sunteți băieții lui Dîncu’. Și le-am zis: ‘ La câte sondaje a ratat Dîncu și la câtă simpatie populară nu are aș putea spune că Dîncu e băiatul nostru nu noi suntem băieții lui’. Și eu cred că am fost printre puținele voci, în spațiul public, constante împotriva lui Florian Coldea și care au denunțat grupul de la Cluj, Rusu-Dîncu-Coldea”, a spus George Simion.

Întrebat dacă Ciucă îl bate pe Ciolacu dacă intră în turul doi, liderul AUR a răspuns: ”Nu știu! e treaba lor, nu mă interesează! Sunt două fațete ale aceluiași sistem, sistemul Klaus Werner Iohannis de plecăciuni la ambasade și eu nu vreau să fiu un președinte condus de ambasade.”

Candidatul AUR la Cotroceni consideră că actualul șef al statului nu mai are putere în PNL ”dacă au îndrăznit ei să zică că o să îl pună pe Bolojan prim-ministru și se știe câtă ciudă avea Iohannis pe Bolojan. O să vedem, dar m-aș bucura să nu îi dea casa aia Ciolacu. Guvernul desemnează, până la urmă, locuințele pentru foștii șefi de stat. Klaus Iohannis și-a bătut joc de poporul român, nu iubește pe nimeni decât pe propria persoană”.

George Simion: ”Americanii îi vor pe marioneta Ciucă președinte și pe Bolojan premier”