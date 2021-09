George Simion, anunț surprinzător: “Am anticorpi, nu știu cum. Vă îndemn și pe voi”

, criticând puternic orice fel de restricții impuse de pandemia de coronavirus.

și dacă incidența depășește șase la mie, dar doar cu o capacitate de 30% și doar pentru persoanele care dețin un certificat verde.

George Simion surprinde: “Am făcut test și am anticorpi, nu știu cum”

Simion a publicat miercuri un material video pe rețeaua de interacțiune Facebook arătând procesul prin care s-a dus să își facă un test de anticorpi, prezentând rezultatul acestuia și îndemnând și alți români să treacă prin acest proces.

“Vreau să fac un test să văd dacă am anticorpi și să vedem rezultatul. Au venit rezultatele, am anticorpi, am trecut prin boală. Nu știu cum, că nu am avut simptome. Sunt sănătos, nu mă pot îmbolnăvi, nu împrăștii la alții.

De ce ar trebui să fiu eu carantinat? De ce ar trebui să mă vaccinez? De ce această nebunie? Scrie negru pe alb, mă bucur mult că mi-am făcut testul și vă îndemn pe fiecare dintre voi să îl faceți.

S-ar putea să ne trezim că suntem milioane de oameni care am trecut prin boală. Pentru ce toată această nebunie?

O să vă rog pe fiecare dintre voi dacă ați trecut prin boală și dacă sunteți discriminați de toate aceste reguli, pașapoarte și nebunii, să lăsați un mesaj. Să povestiți, că poate aberăm, nu-i asă? Că de asta suntem acuzați”, a declarat George Simion pe Facebook.

Ce spune George Simion despre imunizarea împotriva coronavirusului

În urmă cu doar câteva zile, liderul AUR a vorbit despre imunizarea împotriva coronavirusului, rezultatele campaniei de vaccinare și restricțiile impuse românilor care au ales să nu se imunizeze.

“În prima fază nu m-am vaccinat pentru că erau persoane vulnerabile şi erau mulţi care aşteptau vaccinul ca o salvare de care aveau nevoie pentru a nu se mai teme şi e în regulă, eu ca parlamentar puteam să am întâietate ceea ce nu mi se pare normal.

70% dintre români nu sunt nişte idioţi total şi nişte inculţi, care nu au vrut să se vaccineze, unii au boli şi nu au vrut se vaccineze pentru că au diferite alergii, alţii sunt speriaţi de ideea de vaccin, pe bună dreptate sau nu este opţiunea lor.

Alţii nu vor să îşi vaccineze copiii pentru că asupra copiilor s-au descoperit, faţă de adulţi, mai multe efecte nocive pe vaccinul pe copii decât efecte pozitive în ceea ce priveşte trecerea prin boală”, a declarat Simion la Prima TV.