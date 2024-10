George Simion, atac la Elena Lasconi. “Cele mai puține șanse să intre în turul doi”

George Simion a explicat și motivele pentru care consideră că președinta USR i-a îndepărtat și pe cei puțini care ar fi dorit să o voteze.

George Simion, atac la Elena Lasconi

și că scandalul din coaliția PSD-PNL este doar de fațadă și a dezvăluit cu ce candidat la președinție ar prefera să naufragieze pe o insulă pustie.

“Eu încă candidez, dar trebuie să-mi dau votul cuiva. Pe cine aleg dintre Ciolacu, Ciucă, Geoană, Lasconi?

Pe Lasconi că are cele mai puține șanse să intre în turul doi, așa că nu afectez șansele mele. Cele mai puține șanse: a luat partidul 8% sau ceva de genul ăsta.

Între timp și-a pus o cruce și cred că i-a speriat și pe ăia care o votau”, a răspuns George Simion la întrebarea ce candidat ar vota, dacă nu ar pune ștampila pe propriul nume, scrie .

Candidatul AUR a mai explicat și cum ar împărți cele mai importante lucruri din viața sa și a precizat de ce ar alege să-și petreacă viața cu Kelemen Hunor pe o insulă pustie.

“Domnu’ Nicu si Marcel, domnii aceștia doi, formează un cuplu și ei sunt de nedespărțit. Acuma se ceartă de ochii lumii. Ei vor să mai fie împreună încă zece ani.

Pai, Marcel Ciolacu a avut o creștere culminantă în afaceri. Am văzut că a început de la mașini second hand și de la închisul balconului și a ajuns și are o covrigărie. Așa că de afaceri am rezolvat.

Copiii îi las lui Orban să le cânte de noapte bună. Mașina, domnului Geoană că văddcă știe cu parcările, am văzut.

Cățelul, doamnei Lasconi că ea are și furnicuțele de care are grijă și e bine. Și soția domnului Ciucă ca să fie protejată, apărată militar. E în regulă. Nu mă tem de domnul Ciucă”, a mai spus George Simion.

Întrebat pe cine ar alege între Diana Șoșoacă și Kelemen Hunor, dacă ar fi obligat să-și petreacă toată viața pe o insulă pustie alături de unul dintre ei, liderul AUR a răspuns: “Kelemen Hunor. Măcar învăț o limbă străină. Fac ceva util.

Facem jumate-jumate insula, eu cu partea mea, el cu partea lui și măcar învăț și eu limba maghiară. E o limbă frumoasă”.