George Simion, avertisment despre Exit-poll-uri: „Nu le credeți! Încearcă să influențeze rezultatul”

Liderul AUR, George Simion, a lansat un semnal de alarmă pentru susținătorii săi duminică după-amiază, 7 decembrie 2025, chiar în timpul desfășurării alegerilor pentru Primăria Capitalei. Liderul AUR este total nemulțumit de modul în care decurg lucrurile și le cere oamenilor să ignore cifrele care circulă deja pe surse, susținând că acestea sunt false și scopul de a manipula rezultatul final.

George Simion, mesaj dur în ziua alegerii primarului Capitalei

Politicianul a atras atenția că au ieșit la vot foarte puțini oameni. Potrivit acestuia, mulți nici măcar nu știu că astăzi au loc alegeri, iar din cauza acestei lipse de interes, fiecare vot va conta enorm la numărătoarea finală. De asemenea, George Simion mai spune că, pe fondul acestei prezențe scăzute, adversarii politici încearcă să impună candidatul dorit de ei prin sondaje mincinoase prezentate la televizor.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din mai 2025 , acolo unde susține că primarii nu respectă nicio regulă, dar și faptul că televiziunile fac campanie „pe față” pentru alte partide, în timp ce AUR este sancționat pentru orice mișcare. Cât despre oamenii care îi scriu să iasă în stradă, politicianul a explicat că acum nu este momentul pentru proteste,

Liderul AUR, acuzații de fraudă: „Nu credeți minciunile lor”

”Să nu credeți toate exit-poll-urile astea care vin pe surse, și unii și alții încearcă să influențeze în ultimul moment rezultatul. Prezența este foarte proastă, mulți oameni nu știu că au loc aceste alegeri, la numărătoare o să conteze foarte mult, pentru că ați văzut că se imprimă exact pe votul nostru pe un candidat pe care îl vor ei, la Buzău este jale ce fac primarii, nu respectă absolut nicio regulă, avem posturi de televiziune care fac campanie fățișă, regulile de aplică doar pentru noi, pentru ei deloc. Așa că, dragii mei, nu cred ca trebuie să vă mai zic ce aveți de făcut.

Doar nu credeți minciunile lor și stați și numărați fiecare vot pentru că la prezența asta se poate întâmpla orice. Sper din suflet ca cei care mă îndeamnă să organizez proteste, să scoatem lumea în stradă,„hai Simioane adu caii”, să înțeleagă că București, Buzău și celelalte 10 localități unde se organizează alegeri, acum, astăzi, sunt vitale pentru cum vor evalua lucrurile în viitorii doi ani. Lăsați manipulările lor la o parte și hai să mergem pe calea noastră”, a mai transmis George Simion.