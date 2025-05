George Simion, cu diplomele și certificatul de căsătorie la dezbaterea de la CCIR. Nicușor Dan a lipsit

Liderul AUR, George Simion, a venit la dezbaterea organizată de Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) cu toate actele personale care i-au fost solicitate sau contestate în spațiul public. Politicianul și-a adus diploma de bacalaureat, cea de licență, de master, o adeverință din școala generală și chiar și certificatul de căsătorie.

Gestul pe care l-a făcut George Simion la dezbaterea de la CCIR

La evenimentul programat marți la prânz trebuia să se prezinte și Nicușor Dan. Doar că, în locul unei dezbateri în doi, publicul a avut parte de un monolog susținut de George Simion. Primarul general nu s-a prezentat, iar liderul AUR a prins ocazia să demonteze personal . Mai mult, acesta a declarat că nu va mai accepta să fie ținta atacurilor pe care le consideră nejustificate.

„Nu vom lăsa capul jos în fața nimănui pentru că am văzut în ultima perioadă un șir de minciuni în spațiu public și contra-candidatul meu, protejat de diferite interese, am văzut că a venit să-și aducă diploma de bacalaureat. Da, într-adevăr, față de fostul premier al țării, posedă o diploma de bacalaureat.

Dar și noi avem și diplome de bacalaureat, și diplome de licență și de… Sunt autentice. Reprezintă instituții de învățământ respectabile din statul român. Eu cred în potențialul creativ al statului român eliberat de paraziti și a poporului român, prin toți reprezentanții săi care își fac cu cinste meseria”, spune George Simion.

Nicușor Dan nu s-a prezentat la dezbatere

Lucrul neașteptat este că printre documentele aduse s-a numărat chiar și certificatul său de căsătorie pe care l-a arătat camerelor de filmat. De asemenea, liderul AUR a insistat pe ideea că el și echipa sa nu au nimic de ascuns și vor merge înainte „cu fruntea sus”.

În schimb, Nicușor Dan, candidatul independent, nu a fost prezent la eveniment. De altfel, , într-o intervenție televizată în care a explicat că a susținut examenul la Craiova, în perioada în care făcea parte din lotul olimpic la matematică.

„Originalul îl am aici. Și putem să ne uităm pe el. (…) Pe verso sunt notele pe care le-am obținut la liceu, mediile pe liceu (în dreapta – n.r), și aici (în stânga – n.r.), la probele pe care le-am dat în momentul în care am susținut proba. Eram la un liceu din Craiova pentru că eram în lotul de matematică. Și de asta n-am dat la Făgăraș și am dat la Craiova”, a spus Dan.

CCIR i-a invitat pe ambii candidați la această dezbatere pentru a discuta despre teme economice, într-un format clasic, cu întrebări și replici directe. Deși Nicușor Dan nu a oferit un motiv oficial al absenței, AUR consideră că această lipsă este, de fapt, doar o fugă de dialog.