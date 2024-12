George Simion, despre o posibilă candidatură a lui Nicușor Dan la prezidențiale: „Dacă face acest gest este un trădător”

Președintele AUR aduce critici dure la adresa edilului Capitalei. Susține că dacă Nicușor Dan va candida la alegerile prezidențiale, este un „trădător”. Acesta menționează faptul că bucureștenii încă nu au apă caldă și căldură.

„Oamenii nu au apă, nu au căldură în case”

Liderul AUR, George Simion, face o serie de critici dure la adresa lui Nicușor Dan, în eventualitatea în care edilul Capitalei ar candida la alegerile prezidențiale.

Mai mult, Simion susține că, deși Nicușor Dan și-a preluat mandatul de ceva timp, nu a făcut nimic pentru bucureșteni și nu îl interesează de soarta lor. Așadar, dacă primarul Bucureștiului ar candida, în ochii lui Simion ar fi doar un „trădător”.

„Ce părere pot să am despre Nicuşor Dan în momentul în care el minte bucureştenii că-l interesează soarta lor şi vrea să-i trădeze, vrea să-i umilească, nu a făcut nimic patru ani pentru soarta lor, le-a mai cerut o dată votul şi acum, ca un trădător, împreună cu Klaus Iohannis, vrea să ocupe funcţia de preşedinte.

Este total ilogic. În opinia mea, dacă face acest gest, Nicuşor Dan este un trădător, în primul rând un trădător al bucureştenilor care l-au votat şi sper din suflet ca să fie rezonabil şi să facă ceva în Bucureştiul ăsta”, a declarat, duminică, George Simion.

În același timp, președintele AUR s-a legat și de situația unor bucureșteni, care încă au probleme cu apa caldă și căldura. „Atâtea luni de când şi-a preluat mandatul, oamenii în continuare nu au apă, nu au căldură în case şi el se gândeşte să fie preşedinte”, a adăugat Simion.

Nicușor Dan a lăsat loc de interpretări atunci când vine vorba despre o . În același timp, Vlad Gheorghe, liderul partidului DREP, a cerut ca primarul Capitalei „să își asume o candidatură independentă la președinția României”.

George Simion, pe locul al patrulea la rezultatele primului tur

În cadrul primul tur al alegerilor prezidențiale, George Simion a reușit să se claseze pe locul al patrulea. După numărarea voturilor din toate secțiile de votare, liderul AUR a obținut 1.281.327 de voturi.

După decizia CCR de a anula aceste alegeri, chiar în ziua de duminică, 8 decembrie, când ar fi trebuit să se desfășoare al doilea tur.

„Nu ne dorim haos. Este important să fie liniște. Am venit să ținem un moment de reculegere. Am văzut unele știri că am vrea să votăm. Nu am venit să votăm. Suntem conștienți în ce punct ne-a adus CCR și felul în care nu au funcționat instituțiile statului român. România trebuie să fie o țară democratică, o țară care să aparțină lumii libere, Uniunii Europene și NATO”, a declarat George Simion.