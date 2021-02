George Simion, despre scandalul cu Diana Șoșoacă: “Gloria și popularitatea i-au luat mintea”

George Simion, co-președintele al Alianței pentru Unirea Românilor, a comentat luni, la Antena 3, scandalul excluderii senatoarei Diana Șoșoacă din partid, declarând că: “eu pot să înțeleg cum gloria și popularitatea îți pot lua mințile, doamna Șoșoacă este o victimă”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Scandalul excluderii senatoarei Diana Șoșoacă din cadrul AUR a ajuns astăzi la un nou episod după ce senatoarea a fost exclusă din funcțiile din Parlament.

Șoșoacă a intervenit astăzi la RTV și a explicat motivele pe baza căreia consideră ea că a fost exclusă din Alianța pentru Unirea Românilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

George Simion, despre Șoșoacă: “Gloria și popularitatea i-au luat mintea”

“Eu sunt unionist, țin la unire, țin la dialog chiar dacă niște așa-ziși intelectuali publici vor să ne interzică dreptul la dialog. Țin la Diana, ea a tot avut sincope: când se lua de Biserica, când este cu Biserica, sper să rămâna pe linia asta de acum.

Ea este o victimă, gloria și lumina reflectoarelor i-au luat ochii, Ninel Peia și Francisc Tobă probabil i-au spus că va ajunge președintele țării, nu cred că va fi așa, sincer.

ADVERTISEMENT

Înțeleg ce înseamnă popularitatea și cum îți poate lua mintea, să ai câteva zeci de mii de susținători te poate face să crezi că poți păcăli pe toată lumea. Adevărul, dreptatea și Dumnezeu răzbesc până la urmă, nu este chiar așa.

În ce bâlci am nimerit, special nu am vrut să îl punem pe domnul Ninel Peia pe liste am avut surprize cu alții, dar ușor, ușor, facem curățenie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Marius Lulea e un bun prieten de-al meu, antreprenor român, verificator de proiecte, foarte bun în domeniul lui, un bun profesionist care m-a ajutat de-a lungul timpului.

Îmi e sincer rușine de acest Ninel Peia, noi încercăm să fim cât se poate de decenți, doamna s-a certat cu toți colegii mei, s-a certat cu Claudiu Târziu și Sorin Lavric săptămâna trecută și colegii mei nu au mai răbdat. Partidul este o familie, nu niște lupi singuratici.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Au fost o serie de conflicte, ziua și conflictul cu această doamnă, nu poți să faci o construcție în acest fel, eu i-am luat apărarea doamnei, dar a declarat imediat după acest tărăboi că ea a plecat din partid.

Bun, crede că o să facă echipă cu Ninel Peia și cu Francisc Tobă, căruia noi nu i-am aprobat mandatul”, a declarat George Simon la A3.

ADVERTISEMENT

Simion despre controversele din partid: “Diavolul și-a băgat coada”

“Nu știu cine își dorește să aibă scandaluri, oricum o formațiune serioasă cu dorința de a schimba România nu vrea să fie asociată cu bâlciuri și scandaluri.

Noi românii nu știm să rămânem uniți și s-a ajuns aici din cauza mândriei. Am propus în spațiul public tuturor persoanelor vocale care au dorit să vină pe listele AUR să candideze la alegerile din 6 decembrie.

ADVERTISEMENT

Acum se pare că doamna ne-a făcut mari, ne-a dus în Parlament, nu mai recunoaște niciun fel de organizare internă care a dus-o în Senatul României, apar tot felul de acuzații absurde și scenarii.

Nu avem nicio probemă cu Convenția de la Oviedo, suntem împotriva obligativității vaccinului, dar nu suntem anti-vacciniști: suntem pentru libertate, credință, națiune, familie. Noi spre deosebire de doamna avocat nu am fost niciodată susținători ai USR și ai Rezist.

Am făcut congres pe 24 ianuarie 2020 la Iași, am fost aleși în funcțiile de președinți eu și Claudiu Târziu. Marius Lulea aștepta motivarea, asta a întârziat și în mod formal a trebuit să semneze toate actele. El este alături de noi de la început, este implicat în AUR.

Incercăm să fim un partid cât se poate de normal care să țină cu românii și cu credința. Diavolul se pare că și-a băgat coadă, diavolul e ipocrit, face genul acesta de greșeli și mai bine că s-a întâmplat acum decât să fim într-un conflict total peste câteva luni”, a adăugat co-președintele AUR.