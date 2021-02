George Simion, despre sportul din România. „Un dezastru național, o calamitate!” Pe cine propune ministru

Intrat abrupt în peisajul politic al țării, George Simion susține ferm dezvoltarea mișcării sportive în România. Propune și un nume surpriză pentru funcția de ministru al Sportului.

Co-președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) propune autorităților din țara noastră modelul implementat în sport de Guvernul Ungariei și chiar readucerea la viață a Daciadei, mișcarea sportivă de masă din perioada comunistă, de dinainte de Revoluția din 1989.

”Sportul ține de dezvoltarea durabilă a unui popor și trebuie să i se acorde atenția cuvenită”, a spus George Simion, la GSP Live.

George Simion, atac cu talpa la politicieni. Vrea revitalizarea „Daciadei”

George Simion a devenit politician cu acte în urma scrutinului din toamna anului trecut. Recunoscut ca un fanatic susținător al echipei naționale de fotbal a României, acesta a declarat că este dispus la orice sacrificiu pentru a dezvolta mișcarea sportivă în țara noastră.

În opinia lui, sportul românesc suferă din cauza politicienilor români care văd în sportivi și suporteri doar o resursă de voturi.

„Sportul românesc nu este o nișă, poate din punct de vedere al calculelor politice, avem acolo echipe profesioniste, luăm voturile suporterilor, așa își fac strategiile unii oameni politici. Sportul ține de fibra acestei națiuni, de tot ce înseamnă România. Sportul poate să producă mai multe efecte benefice în economia țării. Sportul ține de moralul unei națiuni, de sănătate, de imunitate. Este greșit să analizăm tot ce înseamnă fenomenul sportiv prin prisma a 5-10 personaje care apar în ziare. E mult mai complex.

Sesizăm un dezastru național, e o calamitate, cum la fel este o calamitate tot ce s-a întâmplat cu această țară.

M-am uitat la niște secvențe de la Los Angeles din 1984, cu cât entuziasm am fost primiți la acele jocuri olimpice. Era și contextul politic, dar era și momentul în care îi aveam pe Lipă, pe Patzaichin, eram în topul țărilor. Sportul era o strategie de țară, un plan de țară. S-a investit în sport atunci într-un mod coerent.

Este sportul o prioritate pentru România? În momentul acesta, clar nu este. Dar ce este prioritate pentru România? Învățământul nu este, infrastructura nu este. Nu avem niciun proiect de țără. Sportul ține de dezvoltarea durabilă a unui popor și trebuie dezvoltat. Creezi facilități pentru cluburile sportive și dezvolți sportul de masă.

În ultimii 30 de ani, politicienii au avut pe masă proiecte de genul revitalizarea Daciadei, dar nu au făcut-o. Au fost mai interesați de scandaluri, de proiecte fantasmagorice. Am rămas numai cu sechele din perioada comunistă. Cum se decidea un titlu, ș.a.m.d. Din păcate, am păstrat cumva practicile astea, dar nu am încurajat sportul.

Nu e bine că se canalizează toate eforturile financiare către cluburile din Liga 1. Dacă o primărie alocă niște resurse, ar trebuie ca acei bani să meargă către cetățeni, aceștia să facă sport, adică banii să meargă către sportul de masă. Dacă în fotbalul de performanță am avea manageri de calitate, aceștia ar putea atrage bani către cluburi, fără să mai fie nevoie de interferența banilor publici”, a răbufnit George Simion.



Pe cine propune George Simion ministru al Sportului

George Simion este un activist civic recunoscut în mediul politic din țara noastră, dar și un susținător al inițiativelor care au ca subiect dezvoltarea sportului.

Acesta le mai transmite colegilor din Parlamentul României că trebuie să realizeze că sportul ține de fibra națiunii române și că poate să producă mai multe efecte benefice în economia țării.

George Simion militează și pentru numirea în funcții a unor persoane cu expertiză în domeniul respectiv, care să militeze pentru dezvoltarea acestuia. A propus chiar și un nume pentru funcția de ministru al Sportului și crede că revitalizarea acestui domeniu trebuie pornită de la practicanții sportului de masă.

”Avem experți în toate domeniile, trebuie doar să-i punem în funcții. Unul este Adrian Socaciu, care s-a luptat pentru sportul de masă, încă de când era student. S-a dus la toți miniștrii, nimeni nu l-a băgat în seamă. E un om pe care eu l-aș promova într-o funcție pentru a lua decizii concrete în sport.

Mai am un om în umbră, se numește Dan Constantin. El se pricepe foarte bine la sporturile de iarnă, a avut și un proiect, dar nimeni nu l-a băgat în seamă nici pe el. Nu trebuie să ne concentrăm mereu doar pe performanță. Performanța se naște dacă ai pătura de jos, marea masă de practicanți”, a mai spus Simion.