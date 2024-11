George Simion, dezvăluiri din pușcărie: “Am fost reținut 24 de ore!”

George Simion, liderul AUR și candidat la alegerile prezidențiale, a dezvăluit, la emisiunea „Sport și Politică”, moderată de Horia Ivanovici, în exclusivitate la FANATIK, experiența pe care a avut-o după gratii, singura din viața lui.

„Mi-e frică doar de Dumnezeu”

De altfel, Simion a spus că „are în minte” și un scenariu în care să fie încătușat, și asta până la turul doi al . „Am această posiblitate în minte, nu mi-e frică, mi-e frică doar de Dumnezeu. Ce o să se întâmple, o să se întâmple, știu unde m-am băgat”, a spus președintele AUR.

ADVERTISEMENT

George Simion a continuat declarând că nu s-a născut cu frica în sân și nu tremură pentru propria peersoană, ci doar este îngrijorat dacă i s-ar putea întâmpla ceva băiatului lui. „Pentru băiatul meu mi-e frică pentru că îl iubesc ca pe ochii din cap dar eu cred că nu-i valabil pentru oamenii politici, sunt foarte temători. Eu m-am fără simțul ăsta al fricii pentru integritatea proprie, pentru ce pot păți. Eu când a fost să merg până la capăt, am mers până la capăt”, a spus Simion.

„Am fost arestat de regimul lui Voronin”

Președintele AUR a povestit și experiența pe care a avut-o, singura din viața lui, în care a stat după gratii 24 de ore. S-a întâmplat în , în timpul mandatului fostului președinte Vladimir Voronin.

ADVERTISEMENT

„O noapte. Am fost arestat de regimul lui Voronin. La Chișinău mulți aberează acuma că sunt pro-rus. Eu am fost întotdeauna pe poziții românești, unioniste. Am făcut o manifestație pe 27 martie, de ziua unirii Basarabiei cu țara, la Chișinău, Și, milițienii lui Voronin, înainte ca el să piardă puterea, se întâmpla în 2009, m-au săltat din fața locuinței unde trebuia să dorm. Când să intru în bloc, au strigat stați, stați, s-a comis un jaf în zonă, ne urmați la circă”, a relatat Simion.

„Să sun un avocat n-am putut”

Ajuns la secția de poliție, liderului AUR i s-au luat cureaua, portofelul, și , în ciuda apelurilor sale, nu i s-a oferit un avocat. În acea noapte, George Simion a dormit în arestul poliției, pe o banchetă de lemn.

ADVERTISEMENT

„Când m-au dus la secția de poliție mi-au luat cureaua, mi-au luat tot ce era în portofel, tot ceream un avocat, să sun un avocat n-am putut, că mi-au dat un telefon în care tot venea tonul, și am dormit toată noaptea la izolator, sau nu știu cum îi spune, pe o banchetă de lemn”, potrivit lui Simion.

Candidatul AUR la alegerile prezidențiale a continuat spunând că a doua zi a fost dus în fața unui judecător și că cererile lui pentru a avea un apărător nu-au avut nici un succes. „Singura noapte de arest din mea. Dimineața m-au dus în fața unui judecător, deodată nu se mai comisese nici un jaf în zonă, tot nu-mi dădeau voie să am un avocat, era ca-n filmele cu Kafka. Am început să particip la sedința de judecată și eram acuzat că aș fi lovit poliția, că m-aș fi bătut cu poliția, deși când au venit în fața blocului să mă ia eu m-am conformat, m-am dus cu ei la secția de poliție”, a relatat Simion.

ADVERTISEMENT

„Amuș, amuș”

Președintele AUR a spus că, de fiecare data când insista să primească un avocat, judecătorul îi răspundea „amuș, amuș”, dar nu se întâmpla nimic. „Da, da, zice, amuș amuș, să vină martorii. Și vin doi cetățeni turci. Aveți vreo întrebare pentru martori? Dom judecător, dar un avocat? Amuș, amuș, zice. Sunt acuzat că aș fi ultragiat forțele de ordine, m-ați văzut lovind un polițist? Și turcul: da. Sentința, în cinci minute, am fost anunțat”, spune Simion.

„Au fost cele mai lungi cinci minute din viața mea. Și vine sentința, 200 de unități contravenționale, sunt liber?, da. Când ies din instanță iar mă ia serviciul lor de securitate să mă ducă la secția de poliție, chipurile să-mi iau lucrurile, după aceea m-au dus până la vamă. Aceea a fost primul arest și prima interdicție din viața lui George Simionm din cauza mitingului de ziua unirii Basarabiei cu țara”, a mai relatat președintele AUR.

George Simion, dezvăluiri din pușcărie: “Am fost reținut 24 de ore!”