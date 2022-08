George Simion, dezvăluiri intime din relația cu Ilinca: ”E iubita perfectă!” Ce se va întâmpla în noaptea nunții

George Simion a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că relația lui cu Ilinca este una în care liderul AUR vede perfecțiunea. De aceea, este și nerăbdător să se cunune cu ea și, desigur, să facă copii. Mulți!

George Simion, dezvăluri din relația cu Ilinca: ”Am avut o problemă”

Liderul AUR a vorbit, pentru FANATIK, despre relația cu Ilinca, femeia care a reușit să îl facă pe George Simion să își dorească să se așeze la casa lui.

ADVERTISEMENT

”Când aveam 18 ani, tata mi-a spus să am grijă cu fetele. Nu mi-a dat alte sfaturi, practice. Asta am învățat eu, personal. Nu vreau să mă laud, nu e frumos… Sincer nu am avut niciodată (reclamații de la domnișoare pentru prestațiile amoroase, n red.), da, pot să zic că aș fi dibaci (râde, n. red.)”, ne spune George Simion.

Doar că, oricât ar fi fost el de cuceritor, cu Ilinca i-a fost mai greu. Avea renumele de afemeiat, iar tânăra originară din Slobozia, nu voia să fie una dintre femeile din lungul șir de cuceriri amoroase ale politicianului.

ADVERTISEMENT

”Fiind în postura de lider, de om care conduce în colectivul din care face parte, nu am stat să cuceresc efectiv femeile. Cu Ilinca am avut o problemă. Ea, probabil, adică sigur, că am vorbit după cu ea, credea că sunt un afemeiat. Ea s-a ferit foarte mult de mine”, povestește, zâmbind nostalgic, George Simion.

Liderul AUR și Ilinca s-au cunoscut în campania de la europarlamentare

Întâlnirea dintre George Simion și Ilinca a avut loc în 2019, la campania pentru alegerile europarlamentare. Ea era printre voluntarii de lângă liderul AUR. Dar, așa cum recunoaște chiar Simion, nu a fost dragoste la prima vedere.

ADVERTISEMENT

”Ne-am cunoscut când ea era voluntar în campania mea de la europarlamentare, în 2019, când am fost candidat independent. Nu ne-am observat reciproc pe atunci”, povestește, în exclusivitate pentru FANATIK, George Simion.

Dar, după doi ani, s-au regăsit. Și s-au îndrăgostit. Și, acum, , locul unde a și luat naștere povestea lor de iubire.

ADVERTISEMENT

”Mi-amintesc ziua când am cucerit-o. Eram în Căsuța Călușarilor de aici, din Măciuca. Eu trebuia să dorm la Craiova, dar m-am întors aici pentru ea. Am stat o noapte întreagă de povești.

ADVERTISEMENT

Atunci a fost primul nostru sărut. Era luna octombrie, anul trecut. Suntem de un an împreună, dar am vrut amândoi să ne căsătorim, deci nu e din grabă nunta”, ne-a mai dezvăluit George Simion.

Cum o descrie George Simion pe Ilinca, viitoarea sa soție

Când vornbește despre Ilinca, George Simion pare chiar îndrăgostit. Îi dispare chiar și agitația care i-a adus celebritatea, vocea I se îngroașă și devine mai așezat. Și, normal, o descrie în cel mai laudativ mod cu putință.

”Ilinca este iubita perfectă, dragostea așteptată. M-a cucerit deșteptăciunea, istețimea. Eu am fost cu multe fete, dar vă spun, frumusețea este trecătoare. La 40 de ani, ce faci? Că se duce frumusețea. Eu vreau să fac copii cu cineva care este o mamă bună, inteligentă, cu o parteneră. Nu pot să fiu cu o fată care nu gândește”, ne-a mai spus George Simion.

Normal, cum vor deveni soț și soție, George Simion recunoaște că se bazează pe inteligența Ilincăi și când vine vorba de deciziile pe care le va lua inclusiv la nivel politic.

”În orice decizie, ne vom sfătui. Aș minți, aș fi ipocrit, să spun că nu o să vorbesc cu ea despre deciziile pe care le voi lua, pe toate planurile. Pot să ții cont de sfaturi, poți să nu ții, dar, câteodată e bine să asculți. Dacă am încredere să îmi fie soție și mama copiilor, sigur că mă voi sfătui cu ea în tot ceea ce fac în viață”, spune George Simion pentru FANATIK.

George Simion și nunta tradițională

. Motiv pentru care vor fi respectate toate obiceiurile. Fie că e vorba de bradul miresei, fie că e vorba de a planta un copac. ”O să sădim un copac, un fag tricolor”, spune George Simion.

Cu toate acestea, pare-se, un obicei nu va fi întru-totul respectat. Mireasa nu va avea o noapte a nunții, așa cum se întâmpla pe vremea străbunilor.

”Dacă noaptea nunții va fi una tradițională? Asta e din ciclul de glume…”, spune, pentru FANATIK, George Simion care ne explică că evenimentul în sine va necesita prea mare efort pentru a mai avea timp de momente romantice.

Dar, cu siguranță, ne precizează liderul AUR, momentele fierbinți nu vor lipsi, în viitor. Mai ales că își dorește mulți copii.

Cum îi va chema pe copiii lui George Simion

George Simion a dezvăluit pentru FANATIK că își dorește copii, alături de Ilinca, cât mai repede. Și vrea să fie mulți de tot.

”Prima oară ea a zis că vrea doi copii, acum ea vrea copiii cât mai repede. Undeva spre patru, eu zisesem că vreau șase. Acum vom vedea. Ei îi plac foarte mult copiii, eu o să fiu foarte mult plecat de acasă, așa că ar fi o idee foarte bună să îi facem repede. Dacă ne ajută Dumnezeu să îi creștem…”, spune George Simion.

Desigur, cu el mai mult plecat, va apela la ajutorul rudelor pentru a fi alături de Ilinca în momentele în care vor apărea copiii.

”Am vorbit și cu mama soacră, și cu mama, cu mătușa să participe și ele la creșterea copiilor, să nu fie doar pe Ilinca treaba asta. Să fie bunice. (…)

Ne-am gândit și la nume pentru primul copil. Dacă e băiat, va fi Radu, dacă e fetiță, Maria”, a mai dezvăluit, pentru FANATIK, George Simion.