George Simion, după ce a invitat legendele Stelei în Parlament: „Este ceva nepreţuit pentru România!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Joi, 7 mai se marchează 40 de ani de la cea mai importantă realizare din istoria fotbalului românesc, câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Pe 7 mai 1986, Steaua București a învins Barcelona la loviturile de departajare, într-o finală disputată la Sevilla. La penalty-uri, Helmuth Duckadam, rămas în memoria fanilor, a reușit să apere consecutiv patru execuții. Pentru a onora această performanță, membrii generației Steaua 86 au fost invitați în Parlamentul României.

George Simion, președintele partidului Alianța pentru Unirea Românilor, și Ciprian Paraschiv au inițiat acest demers pentru ca generația Steaua 86 să vină în Parlamentul României înainte de împlinirea a 40 de ani de la momentul în care formația din Ghencea a câștigat Cupa Campionilor Europeni la fotbal.

ADVERTISEMENT

FANATIK a stat de vorbă cu liderul AUR, iar acesta a transmis că jucătorii generației din 86 merită toată aprecierea românilor. George Simion susține că echipa Steaua este ceva fără egal în România, iar fiecare cetățean ar trebui să se comporte ca atare și să îi laude pe cei care au reușit în sport.

„Acolo sunt valorile, acolo este România. Trebuie ca fiecare să aducem omagiul pentru ceea ce înseamnă valoare. Steaua este ceva neprețuit pentru România! Alături de președintele Comisiei, Ciprian Paraschiv, am inițiat acest demers”, a declarat George Simion pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

George Simion, declarații după ce a invitat legendele Stelei în Parlament

Steaua 86, aplaudată la scenă deschisă în Parlament

, 6 mai, la un eveniment organizat în Parlamentul României. Atmosfera a fost una destinsă, foștii jucători arătându-se bucuroși că performanțele lor sunt din nou apreciate. Majoritatea componenților echipei au fost prezenți, însă Helmuth Duckadam, „Eroul de la Sevilla”, a decedat între timp.

ADVERTISEMENT

Membrii echipei care au câștigat Cupa Campionilor Europeni au fost aplaudați în plenul Camerei Deputaților de toți cei prezenți, iar ulterior au asistat la ședința de zi. După aceste evenimente, foștii jucători au fost invitați de George Simion și Ciprian Paraschiv la o discuție, atmosfera fiind extrem de relaxată. De menționat este că liderul AUR a fost foarte atent cu musafirii săi.

ADVERTISEMENT

Generația Steaua 86, aplaudată în Parlament

Nicușor Dan va premia Steaua 86

. După vizita din Parlamentul României, foștii jucători vor participa la un eveniment organizat de BNR, la Monetăria Statului. De asemenea, aceștia sunt așteptați la Palatul Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan îi va decora. Seria de evenimente se va încheia cu partida Steaua – Sepsi, programată joi, 7 mai, de la ora 19:00.

„Cred că pe 6 sau 7 mai vom merge la Palatul Cotroceni. Deocamdată nu e stabilit. S-a decalat un pic programul pentru că trebuie să mergem și la BNR, la Monetăria Statului și în Parlamentul României, pe 6 la ora 10:00. Pe 7 mai vom fi din nou pe gazon și o să fie un moment frumos. Așteptăm și un ajutor, nu numai distincții, că primim de 40 de ani. Aproape toți colegii mei au probleme cu banii”, a spus Adrian Bumbescu, în exclusivitate pentru FANATIK.