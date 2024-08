George Simion explică de ce se simte apropiat de minorități: ”S-ar putea ca bunicul meu să fi fost de etnie romă”

Probabil cel mai controversat moment a fost acela în care George Simion a încercat să explice de ce l-a făcut pe Marcel Ciolacu ”țigan” în trecut. De altfel, George Simion a folosit de mai multe ori acest cuvânt, în dialogul cu Denise Rifai.

George Simion explică de ce se simte apropiat de minorități și ce vrea să facă pentru romi

Cu toate acestea, George Simion a explicat că nu este rasist, nu a fost niciodată și este convins că românii nu au nicio problemă cu minoritățile. Cât despre declarația din trecut în care sugera că Marcel Ciolacu este de etnie romă, George Simion și-a susținut această teorie, însă a lăsat să explice că nu este nicio rușine în asta.

că cel mai probabil un bunic al său a fost rom, la fel cum se întâmplă cu majoritatea românilor, care cu siguranță au o rudă de etnie romă și nu sunt ”arieni”. ”Ăștia care se dau rasă ariană sunt cei care au în familie…

Nu sunt (n.r. român pur, rasă ariană). Am explicat despre Ciolacu că nu e nicio rușine să fii ”țigan”. unicul din partea tatălui era destul de închis la culoare. Am mulți prieteni, s-ar putea ca bunicul meu să fi fost de etnie romă.

N-ar fi nicio rușine dacă ar fi fost toți bunicii. Noi românii nu suntem rasiști, xenofobi. Eu dacă ar fi să urâsc pe cineva, nu urăsc pe criterii de etnie, doar pe cei care au condus România.

George Simion își dorește să ajute comunitatea de romi din Cluj-Napoca

Am fost în colonii de români, chiar i-am zis domnului Mexicanu’ (n.r. Florin Manole). Am fost chiar la Pata Rât la Cluj-Napoca. Acolo sunt copii și merită șanse egale. Dreptul de a trăi decent, nu merităm să avem 33% din populație sub rata sărăciei.

Asta se întâmplă, din păcate, avem o treime din copii care merg noaptea flămânzi la somn”, a declarat George Simion. Ulterior, George Simion a continuat discuția cu Denise Rifai spre un subiect la fel de controversat: evaziunea fiscală.

Practic, George Simion a recunoscut în trecut că a făcut evaziune fiscală atunci când avea o afacere, iar acum a comentat acele declarații. ”Împreună cu soția și fiul în jur de 10.000 de lei cheltuim pe lună. În trecut am vândut haine de brand din Marea Britanie și Germania, am făcut import și producție. Dacă am făcut evaziune fiscală?

Da, ca 90% din antreprenorii români. Câți bani? Am avut afacere care-mi aducea 5000-7000 de euro pe lună, n-aș putea să spun cât am declarat și cât n-am declarat”, a completat George Simion.