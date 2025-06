George Simion îl amenință pe Emmanuel Macron că îl va da jos de la putere. Delirul fostului prezidențiabil în presa franceză: „Singuri împotriva lui”

George Simion îl amenință pe Emmanuel Macron că îl va da jos de la putere. Declarația neobișnuită a fost făcută în cadrul unui interviu acordat de fostul prezidențiabil presei franceze. Liderul AUR a spus că va susține poporul francez să îl schimbe pe președinte.

George Simion îl amenință pe Emmanuel Macron că îl va da jos de la putere

Deputatul continuă să conteste rezultatul alegerilor prezidențiale care . Mai mult, el susține că nu a pierdut alegerile și că poporul român a fost manipulat, însă el este cel care trebuia să se instaleze la Cotroceni.

ADVERTISEMENT

Simion continuă, de asemenea, să ofere interviuri presei internaționale, denigrând personaje importante. De această dată, în cadrul unui interviu acordat jurnalistului francez , liderul AUR a declarat că președintele Emmanuel Macron s-a implicat în alegerile prezidențiale din România, alături de Comisia Europeană, și că acesta ar trebui să plece de la conducerea Franței.

„Nu am pierdut aceste alegeri. Noi suveraniștii, patrioții din România, am fost singuri împotriva tuturor, împotriva Comisiei Europene, care s-a implicat în aceste alegeri. Am fost singuri împotriva lui Emmanuel Macron. Este complet nediplomatic și Emmanuel Macron”, a declarat Simion.

ADVERTISEMENT

Fostul prezidențiabil nu a făcut rabat de la declarații controversate

Fostul candidat la președinția României și-a continuat declarațiile halucinante, spunând că Emmanuel Macron trebuie îndepărtat. George Simion a spus că românii „ca frați mai mici”, vor sprijini francezii în demersul de demitere a președintelui pro-european.

„Nu are sprijinul poporului francez, stă foarte prost în sondaje. E dreptul poporului francez să-l înlocuiască pe Macron și să schimbe modul în care merg lucrurile. Noi, ca frați mai mici, întotdeauna inspirați de poporul vostru măreț și cultura voastră, vă sprijinim în această bătălie”, a mai spus liderul AUR.

ADVERTISEMENT

Mai mult, politicianul a vorbit și despre alegerile din Polonia. Candidatul pentru care a lipsit de la una dintre dezbaterile din turul doi, , devenind șeful statului vecin. În urma acestui rezultat, Polonia ar fi reușit să construiască un stat solid, patriotic, de la care România ar trebui să ia exemplu.

ADVERTISEMENT

„Au avut un aparat în spate, sunt convins că polonezii au avut o fibră patriotică mai puternică. Nu trebuie să ne pară rău și să luptăm”, a declarat acesta, încercând să poziționeze AUR drept alternativă la formațiunile politice tradiționale pe care Simion continuă să le acuze că acționează pe baza unor interese externe.

În ciuda rezultatului alegerilor, pe care Simion nu le recunoaște la aproape o lună de la oficializare, el a promis că AUR va rămâne „fidel principiilor conservatoare și naționaliste”, obiectivul său fiind „readucerea normalității în România și în Europa”.