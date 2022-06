George Simion, la bordul unui avion cu destinația Republica Moldova, deși are interdicție în țara vecină. Primele reacții. Video

Într-o transmisiune pe Facebook, a vorbit peste 30 de minute despre planurile sale cu privire la vizita în Republica Moldova. De asemenea, liderul AUR a declarat că este conștient că intrarea sa în țara vecină poate fi refuzată de polițiștii de frontieră moldoveni, având în vedere că are interdicție până în 2023.

George Simion a plecat în Basarabia

Vestea despre ședința comună a venit chiar în ziua în care ,

”Dragi prieteni, plec în Basarabia. Nu știu dacă o să fiu lăsat să intru. Fac această filmare ca un fel de poveste, ca un fel de confesiune, ca un fel de mărturisire de ce este pentru mine așa de important pământul românesc de peste Prut…

Vă rog să fiți cu mine în următoarele minute. Va avea loc o ședință comună a parlamentelor Republicii Moldova și României. Este pentru prima oară în istorie când se întâmplă lucrul acesta, când are loc o ședință reunite a parlamentelor de la București și Chișinău.

Este pentru prima data când particip într-o delegație oficială în calitate de parlamentar. Și suntem invitați de Parlamentul Republicii Moldova.

Claudiu Târziu și Sorin Lavric au plecat înaintea lui Simion

George Simion a mai spus că senatorii Claudiu Târziu și Sorin Lavric (n.r. – ambii de la AUR) au ajuns mai devreme la Chișinău. ”Eu sunt alături de colega mea, Raisa Enachi, deputat de Vaslui, și ea originară din Basarabia, dar și de generalul Chelaru, care e în spate și vorbește cu fostul președinte al PNL, actualul președinte al Senatului (n.r. -Florin Cîțu).”

Liderul AUR a mai transmis urmăritorilor săi că are emoții și a explicat modul în care i-a fost interzis accesul peste Prut: ”Vă zic că am emoții pentru că în 2018, în anul Centenarului, când s-au făcut 100 de ani de la România Mare, eu am primit o interdicție de a intra în Republica Moldova. O interdicție venită la ordinul lui Igor Dodon (n.r. – fostul președinte).

Și interdicția aceea a rămas în vigoare. Putea fi contestată în instanțe. Doar 5 zile calendaristice aveam dreptul să o contest. Contestația mea a venit la 7 zile și mi-au spus că nu am dreptul, că nu m-am încadrat în termen și că îmi resping orice proces.

Și am avut o grămadă de procese în instanțele din Republica Moldova și pe motiv că eram unionist, că doream România Mare, că doream să fim o singură țară, pe motiv că am făcut promovare, propagandă pentru unire, nu m-au lăsat să intru.

”Nu am voie să intru în Republica Moldova până în 2023”

Deci eu, pe persoană fizică, nu am voie să intru în Republica Moldova până în 2023 din cauza interdicției nedrepte. Teoretic sunt un pericol pentru republica de la Chișinău. N-am voie să intru acolo.”

Și în 2021, George Simion a mai încercat să intre în Republica Moldova. La acea vreme, el a prezentat pașaportul diplomatic de parlamentar, dar accesul în țara vecină i-a fost refuzată.

Întrebat dacă în cele din urmă i-a fost ridicată interdicția, George Simion a spus că va constata asta în momentul în care va ateriza la Chișinău. Chiar în acel moment, în Salonul Oficial de la Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti a sosit și Marcel Ciolacu, președintele PSD.