George Simion lămurește discuțiile dintre USR și AUR. Ce au convenit cele două partide în legătură cu moțiunea de cenzură

pe care vrea să o inițieze partidul AUR.

până la congresul PNL care este programat pe 25 septembrie.

Simion explică discuțiile dintre aur și USR. Ce au convenit partidele

Mihai Gâdea: “Ați discutat sau nu cu Dan Barna?”

George Simion: “Ce pot să zic? Nici mie nu îmi place în mod deosebit de Dan Barna și a trebuit să înghițim și noi niște broaște, poate și în seara asta înghițim niște broaște pentru că obiectivul nostru, cerut de români toată vară a fost, textual, ‘domnul Simion, scapăți-ne de ăștia că nu mai suportăm’ și am insistat mult…”

Mihai Gâdea: “Stați puțin că domnul Barna parcă spunea că a vorbit, parcă nu.”

George Simion: “Parcă își aducea aminte, parcă se rușina, era ca un copil spășit. Am vorbit cu PSD-ul din luna august ‘cum facem?'”

Depunem la începutul sesiunii moțiune de cenzură?’ și cum l-ați văzut pe domnul Barna, așa erau și cei de la PSD, depunem moțiune de cenzură, nu depunem moțiune de cenzură, s-au dus la Vama Veche că vom depune moțiune împreună și s-au întors spunând că nu vom depune moțiune.

Atunci dacă ei au zis că nu depunem moțiune, am început să lucrăm la textul moțiunii, am depus, nu are rost să comentez acuma, domnul Ciolacu a spus că nu suntem serioși sau că e o fițuică. Nu are rost pentru că aș crea tensiuni suplimentare, iar obiectivul nostru în acest moment este să dăm jos guvernul Cîțu.”

Mihai Gâdea: “În primul rând, avem trei moțiuni, moțiunea PSD-ului care spun că o depun când au 234 de semnături, adică să dăm jos Guvernul, moțiunea AUR în care dumneavoastră chemați pe toată lumea să dăm jos Guvernul și moțiunea USR-ului.

Discuțiile pe care dumneavoastră le-ați avut cu USR-ul, pentru că e limpede că ați avut niște discuții de care domnului Barna îi e rușine. Cine a vorbit cu cine?”

George Simion: “Cu rușinea nu treci mare. Noi am vorbit cu Ionuț Moșteanu care este președintele grupului USR de la Camera Deputaților.”

Mihai Gâdea: “Și v-ați înțeles să semneze? Deci domnul Moșteanu a discutat cu dumneavoastră?”

George Simion: “Ne-am înțeles să avem o moțiune comună plecând de la textul nostru care are 18 pagini.”

Mihai Gâdea: “Ei s-au angajat să susțină moțiunea dumneavoastră?”

George Simion: “Da și să convenim pe un text. Moțiunea noastră are critici inclusiv la adresa USR-ului. Fiind o moțiune comună, o să eliminăm acele critici, pentru că obiectivul este comun, suntem oameni, ne putem găsi ținte comune. De exemplu, aceeași țintă în Parlament este alegerea primarilor în două tururi.”