George Simion, liderul AUR, desfiinţat de Ninel Peia. “Îi cer să-şi recunoască orientarea sa homosexuală”

Ninel Peia, liderul Partidului Neamul Românesc, continuă duelul de la distanță cu George Simion și îl acuză pe liderul AUR că ar fi homosexual.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ninel Peia susține că Simion este „cățelul” lui Marius Lulea și a negat că Partidul Neamul Românesc are în agendă scindarea AUR.

Întregul scandal a pornit din momentul în care cei din AUR s-au dezis de Diana Șoșoacă, însă atacurile din ultima vreme au depășit bariera bunului simț.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

George Simion, acuzat că este homosexual

„La ordinul stăpânului său, Marius Lulea, George Simion atacă suburban Partidul Neamul Românesc. Ieri, 13 februarie, autoproclamatul lider al AUR, George Simion, ascultând de ordinul adevăratului stăpân al acestei Alianţe, Marius Lulea, a înregistrat un apel către membrii AUR, lucru specificat în clar la începutul clipului. În acesta, Simion atacă total nejustificat şi suburban figuri marcante ale Partidului Neamul Românesc. Astfel, Colonelul Francisc Tobă, astăzi parlamentar, este numit ‘criminal’, iar şeful Neamului Românesc, Ninel Peia este gratificat ca fiind ‘un fost pesedist, un individ profund corupt’.

George Simion ocoleşte faptele, deturnând adevărul, acela că Francisc Tobă nu are nici o condamnare pentru vreo faptă reprobabilă, iar eu, Ninel Peia, am fost dat afară din PSD direct de către Liviu Dragnea atunci când am ridicat vocea exprimând sentimente naţionale pe care PSD încerca încă de pe atunci să le înăbuşe. Recunosc că, în cadrul PSD, am încercat să formez un val patriotic tocmai pentru ca românii să aibă undeva o tribună de exprimare şi o susţinere politică constructivă. Acest lucru a depăşit puterea de înţelegere a lui Liviu Dragnea, care a făcut ceea ce ştia mai bine: m-a dat afară din partid fără a avea şansa de a da explicaţii, aşa cum ar fi fost normal într-o formaţiune politică profund democratică”, a scris Peia pe Facebook, potrivit Epoch Times.

ADVERTISEMENT

Ninel Peia așteaptă în PNR oameni din AUR

Fostul membru PSD neagă că partidul său încearcă să racoleze membri AUR cărora le-ar oferi bani. “Dar, dacă astfel de oameni, parlamentari sau nu, au văzut ce se petrece în spatele AUR şi consideră că aceste lucruri nu sunt compatibile cu doctrina conservatoare şi tradiţionalistă pe care şi-o asumă public AUR, şi consideră că Partidul Neamul Românesc nu face nici o concesie de la atitudinea sa patriotică şi ei doresc să ni se alăture, noi îi vom primi ca pe fraţii cei mai buni. Nu este nevoie să facem nici temenele, nici promisiuni deşarte: orice patriot este binevenit în rândurile Neamului Românesc, atât vreme cât gândurile şi lupta lor sunt dedicate prosperităţii şi dezvoltării Poporului Nostru”, a completat Peia.

Mai mult, Peia îl somează pe Simion să recunoască că este homosexual. „Tot acest grup este şi cel care a finanţat şi susţinut masiv AUR, financiar şi nu numai. Astăzi, grupul oligarhic condus de Lulea are mari interese de afaceri în domeniul imobiliar, chiar în Ilfov. Şi, evident, Simion îndeplineşte dorinţele stăpânilor săi, ca un căţel fidel ce este. Din această cauză îi cer, public, domnului Marius Lulea să participe, la orice post TV, în care să dezbatem situaţia afacerilor mele şi ale intereselor domniei sale, să vedem cât de corupt este Ninel Peia şi ce jocuri face grupul oligarhic Lulea. Spun aceste lucruri pentru că definiţia corectă a afacerilor marca Lulea este aceea că a fondat şi conduce cu mână de fier un grup oligarhic care controlează şi finanţează AUR, folosindu-se imund de ideologia pe care AUR pretinde că o urmează cu sfinţenie. De asemenea, îi cer lui Marius Lulea să confirme faptul că George Simion locuieşte de ani de zile într-o garsonieră dintr-un imobil deţinut de Lulea, împreună cu un alt tânăr, şi el fondator al AUR. Garsoniera se află în Tunari.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mai mult, dat fiind că există suficiente informaţii care spun că orientarea sexuală a lui Simion nu este deloc una tradiţională. Şi cum homosexualitatea nu este ilegală şi apartenenţa la această minoritate sexuală este neglijabilă din punct de vedere public, îi cer lui George Simion să-şi recunoască orientarea sa homosexuală. Dacă dânsul crede că afirmarea orientării sale sexuale în mod public i-ar putea dăuna, îl îndemn să mă informeze în privat, telefonic, sau prin alte metode care să nu îl afecteze, dacă aceasta este părerea sa, cum că homosexualitatea sa este ceva ruşinos. Mai mult, am vrea să mai ştim şi dacă Simion are o relaţie amoroasă cu tânărul membru fondator al AUR cu care locuieşte împreună în garsoniera despre care vorbeam mai sus, cea din Tunari”, a completat Peia.

Întrebări pentru Marius Lulea din partea lui Ninel Peia

În încheiere, Peia i-a transmis lui Lulea o serie de întrebări. „Este adevărat sau nu că ar avea afaceri în zona Transnistria din Republica Moldova, dacă este ofiţer acoperit al SIE sau dacă este ofiţer acoperit al altor servicii secrete străine? De asemenea îi cer lui Marius Lulea să declare dacă a fost, anul trecut, în clădirea aflată pe strada Gogol nr 4 din Tighina, în Tiraspol, zonă controlată de miliţiile proruse din Republica Moldova?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

– Tot Marius Lulea este în măsură să confirme sau să infirme speculaţiile referitoare la faptul că membrii Acţiunea 2012 şi AUR au fost şi sunt folosiţi să introducă în România sume imense de bani provenite din Transnistria. În momentul în care autocarele cu tineri moldoveni treceau Prutul, aceştia primeau fiecare câte 10.000 de euro şi apoi îi predau unui lider al grupului oligarhic după trecerea graniţei. Şi dacă aceşti bani au fost investiţi în afaceri imobiliare din zona Bucureşti-Ilfov?

– Tot lui Marius Lulea îi cer în mod public să dezvăluie câţi dintre membrii AUR sunt parlamentari şi în acelaşi timp cetăţeni moldoveni? Totodată, să precizeze Lulea şi câţi dintre aceşti membri marcanţi ai AUR fac dese vizite în Transnistria?”, a scris Peia.