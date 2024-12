George Simion, moment de reculegere pentru turul doi al prezidențialelor. ”Mă voi lupta pentru dreptul românilor de a vota”

George Simion a mers duminică, împreună cu un grup de membri AUR, la o secție de votare din București în cadrul unei acțiuni de „comemorare a democrației”.

George Simion, moment de reculegere pentru turul doi al prezidențialelor

al formațiunii în cadrul scrutinului prezidențial anulat, a afirmat că demersul de duminică nu reprezintă o demonstrație și și-a îndemnat susținătorii la calm.

ADVERTISEMENT

„Nu ne dorim haos. Este important să fie liniște. Am venit să ținem un moment de reculegere. Am văzut unele știri că am vrea să votăm. Nu am venit să votăm. Suntem conștienți în ce punct ne-a adus CCR și felul în care nu au funcționat instituțiile statului român. România trebuie să fie o țară democratică, o țară care să aparțină lumii libere, Uniunii Europene și NATO”, a declarat George Simion.

Acesta nu a ratat ocazia de a acuza jurnaliștii prezenți de minciună, susținând că este convins că acțiunea sa va fi prezentată ca o încercare de a crea haos și a făcut un alt apel la unitate.

ADVERTISEMENT

„Sigur că la televiziunile dumneavoastră o să portretizați această formă pașnică de a ne manifesta mâhnirea drept o cale de a crea haos. Dar, să știți că poporul român nu mai crede minciunile acestea. Lumea poate vedea.

Cred cu tărie că putem găsi o cale de mijloc, exacerbarea, împărțirea noastră în două tabere nu ajută cu nimic. Cred că a venit momentul să stăm cu toții la aceeași masă, să nu ne învrăjbim și să găsim o cale de a ieși din această situație periculoasă în care suntem.

ADVERTISEMENT

Este periculos ceea ce au făcut membri CCR, măcar nu trebuiau să dea aceea hotărâre de luni”, a mai afirmat liderul AUR.

Mesaj de susținere pentru Călin Georgescu

George Simion și-a reafirmat susținerea pentru mai multe acuzații de manipulare a campaniei electorale cu sprijinul Rusiei.

ADVERTISEMENT

„Noi estimam până la 5 – 6 milioane numărul celor care ar fi vrut să voteze cu domnul Călin Georgescu. Sper că putem aprinde o lumânare și sper că înțelege toată lumea cât de greu a fost pentru mine să-mi mențin calmul, la fel ca și pentru mulți alți români, supărați în aceste zile și să nu îndemnăm la manifestații ample”, a mai spus șeful AUR.

Întrebat cum se împacă viziunea AUR cu cea a lui Călin Georgescu, cu privire la desființarea partidelor, Simion a răspuns: „Partidele ticăloase care au fost taxate la vot, vor fi taxate la vot”. George Simion a mai declarat că respectă alegerea cetățenilor și îl va susține în continuare pe Călin Georgescu.

”Klaus Iohannis să se retragă. Nicușor Dan, un trădător”

Simion, care a obținut un nou mandat de deputat, în urma alegerilor legislative din 1 decembrie, a mai susținut că actualul președinte ar trebui să se retragă și că edilul Capitalei îi va trăda pe bucureșteni dacă va candida la prezidențialele care vor fi reorganizate.

„8 decembrie, e Ziua Constituției, este o zi cu semnificație pentru români. Sper din suflet, ca să nu ajungem într-un stat autoritar, cer lui Klaus Iohannis să facă un pas în spate, să se retragă, să respecte Constituția, să nu se cramponeze de funcții. (…)

Ce părere pot să am despre Nicușor Dan în momentul în care el minte bucureștenii că-l interesează soarta lor şi vrea să-i trădeze, vrea să-i umilească, nu a făcut nimic patru ani pentru soarta lor, le-a mai cerut dată votul şi acum, ca un trădător, împreună cu Klaus Iohannis, vrea să ocupe funcţia de preşedinte”, a mai spus George Simion.

„Le promit românilor că mă voi lupta pentru dreptul, lor de a vota, că votul lor nu a fost inutil, că toată energia noastră în următoarele zile şi în următoarele luni va fi pentru recredibilizarea procesului electoral în România, pentru aplicarea voinței poporului român, pentru un stat de drept, pentru democrație”, a mai afirmat liderul AUR, duminică.