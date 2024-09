George Simion prezintă casa de 29.300 de euro, nu de 35.000 de euro. Cât au costat materialele și manopera. Video

George Simion, președintele AUR, a prezentat, luni, într-un sat din județul Giurgiu, casa construită în 12 zile la un preț, spune el, de 29.300 de euro, nu de 35.000 de euro. „Pentru toţi oamenii care nu credeau că este posibil”, a declarat Simion.

„Nu 50 de metri pătraţi, ci 60 de metri pătraţi”

George Simion, președintele AUR, a fost, luni, în satul Brăniștari (comuna Călugăreni) județul Giurgiu, unde a prezentat proiectul său finalizat, o casă construită în 12 zile, la un preț de 29.300 de euro. Locuința este destinată unei familii nevoiașe căreia i-a ars casa într-un . Simion a declarat că le-a demonstrat scepticilor și criticilor că acest proiect este viabil, potrivit unui comunicat AUR.

„Casa este gata pentru oamenii pe care am zis că îi ajutăm. Două camere, nu 50 de metri pătraţi, ci 60 de metri pătraţi. Pentru toţi oamenii care nu credeau că este posibil, am pus timp de 12 zile fiecare element din această casă pe YouTube. (…) Îi aşteptăm pe toţi criticii noştri, veniţi în satul Brăniştari, comuna Călugăreni şi spuneţi voi dacă este posibil sau nu este posibil. Reamintesc, am construit această casă în 12 zile. Preţul total, pe care îl puteţi vedea pe YouTube, este de 29.300 de euro, nu 35.000 de euro”, a declarat preşedintele AUR, potrivit comunicatului.

„Vorbim despre speranţă pentru oameni amărâţi”

Simion a precizat că această locuință a fost construită în urma apelului unor „oameni amărâți”, o familie a cărei casă a fost distrusă de un incendiu și care nu avea bani să mai repare pagubele.

„Vorbim despre speranţă pentru oameni amărâţi care în mod normal nu ar fi reuşit să-şi reconstruiască această casă. Vorbim de speranţă pentru România. Sunt foarte mulţi cei care s-au îndoit de posibilitatea de a construi apartamente, blocuri, cartiere noi, conform Planului Simion, măsura legată de apartamente, de locuinţe. (…) Au spus că nu este posibil chiar dacă statul pune la dispoziţie terenul, se ocupă ca respectivele blocuri de locuinţe să fie racordate la utilităţi, să aibă infrastructura necesară şi să obţină mult mai rapid, declarând acest proiect de interes naţional, autorizaţiile necesare. (…) Noi nu suntem statul român, sperăm să reprezentăm statul român la nivel de preşedinte. Am vrut să arătăm, totodată ajutând o familie care avea nevoie, că se poate”, a subliniat George Simion.

Materialele și manopera

Potrivit liderului AUR, materialele de au costat 17.300 de euro în timp ce forța de muncă a costat 12.000 de euro. „Planul Simion pentru construcţia de locuinţe este o măsură care vizează în primul şi în primul rând securitatea demografică a României. Este un plan pentru împroprietărirea românilor, pentru ajutarea familiilor care sunt la început de drum şi vor să aibă copii şi sunt descurajate de ratele mari pe care le-ar avea la bănci sau de cuantumul chiriilor. Planul Simion vizează încurajarea revenirii în ţară a românilor prin această măsură”, a precizat preşedintele AUR, potrivit comunicatului.