George Simion propunere inedită: “Singura șansă a USR este să semneze moțiunea AUR”

, iar liderii USR PLUS au reacționat cerând demiterea lui Florin Cîțu din funcția de premier.

, dorind să obțină voturi inclusiv de la membri ai USR PLUS

George Simion: “Singura șansă a USR este să semneze moțiunea AUR”

George Simion: “Se rupe coaliția și nu îl putem lăsa pe Florin Cîțu prim-ministru…”

Victor Ciutacu: “Dacă își dau demisia toți miniștrii USR PLUS acest guvern se termină.”

George Simion: “Nu, trebuie să fie înlăturat, să nu apuce să pună șefi la DIICOT, să nu apuce să dea banii pentru cele 120 de milioane de doze, să nu apuce să dea banii pentru localități, să nu apuce.”

Sistemul tremură, l-au scos pe Iohannis de pe plaje de unde era să vorbească, s-a trezit din dulap de undeva domnul președinte. Trebuie să strângem semnături, singura variantă a USR PLUS să îl dea jos pe Florin Cîțu este să semneze moțiunea de cenzură a AUR.”

Victor Ciutacu: “Mizați și pe voturile USR PLUS? Împreună cu PSD nu aveți majoritate în Parlament, depuneți moțiunea, dar ce faceți?”

George Simion: “Noi vizăm și pe voturi din partea celor de la PNL care nu sunt mulțumiți de acest premier, acesta nu trebuie să fie instalat. PNL a avut doar 25%, Florin Cîțu nu are nicio legitimitate să conducă România, nu conduce România, ci o fac păpușarii din spatele dânsului.

AUR este un element de mijloc, noi putem dialoga cu toată lumea care chiar vrea ca Florin Cîțu să plece. USR va pleca de la guvernare și o să încerce să își salveze partidul inventat de sistem și de structurile de afară. Dacă mai rămân încă jumătate de an și-au dat seama că scad la sub 5%.

Dacă noi un partid inventat acum un an și jumătate avem mai mult decât USR, creatura celei mai urâte părți a sistemului, vă dați seama cât de jos poate să ajungă acest partid.

USR încearcă să îl salveze pe acest cadavru Dacian Cioloș, încearcă să se salveze, mergem mai departe cu moțiunea pe care am inițiat-o, am scris-o într-un timp record. Avem 42 de semnături până acum, avem nevoie doar de voturile a o pătrime, este suficient să avem doar voturile celor de la USR PLUS sau a unei părți dintre parlamentarii PSD.”