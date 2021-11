Exclusiv. George Simion, reacție dură la negocierile liberalilor cu USR și PSD: „Care-i mai nociv: cancerul sau SIDA?”

În aceste zile, PNL își caută aliați pentru formarea unui guvern care să aibă susținere majoritară în Parlament, cele două variante aflate la dispoziție fiind refacerea coaliției cu USR sau formarea unui guvern de largă susținere cu PSD.

Deocamdată, liderii PNL au avut o întrevedere cu USR, fiind posibil ca viitorul imediat să discute și cu social-democrații privind condițiile în care PSD ar fi dispus să intre în viitorul guvern.

Cei de la AUR însă vor în continuare alegeri anticipate, iar George Simion a comparat cele două variante vehiculate acum cu două boli grave care ar afecta România.

Adversarii AUR din Parlament, comparați cu boli incurabile

„Care ar fi mai nocivă între o guvernare PNL-USR și una cu PSD? Asta mă întrebați? Păi spuneți-mi care-i mai nocivă: cancerul sau SIDA?”, a declarat, pentru FANATIK, George Simion, copreședintele AUR.

După ce premierul desemnat Nicolae Ciucă și-a depus mandatul, PNL își caută din nou aliați, de data asta într-o formulă guvernamentală care să inclusă și alte formațiuni decât UDMR. Până acum, liberalii au exclus discuțiile cu AUR, dar sunt dispuși să negocieze atât cu USR-ul lui Dacian Cioloș, cât și cu PSD-ul lui Marcel Ciolacu.

a avut loc, miercuri la amiază, între PNL și USR, liderii ambelor partide estimând că sunt șanse pentru refacerea coaliției formate după alegerile din decembrie 2020.

„Am agreat principiul de a reface coaliția. Am agreat că trebuie să fie un acord de coaliție în detaliu. Nu am discutat despre premier, ci despre principiul că trebuie să fie de la PNL. Nu am discutat nume de persoane. Sunt șanse mari să se refacă coaliția, eu am ieșit optimist de la discuții”, a declarat Florin Cîțu.

Și președintele USR Dacian Cioloș s-a arătat încrezător că refacerea coaliției este posibilă, însă vrea un angajament ferm în această direcție din partea liberalilor, după ce aceștia se vor întâlni și cu cei de la PSD.

„Important pentru noi a fost să vedem dacă există o dorință de refacere a coaliției. Am simțit că există această disponibilitate. Le-am spus colegilor de la PNL că așteptăm să aibă discuția cu PSD, să-și facă calcule, iar apoi să vină cu un răspuns dacă vom merge înainte cu negocierile sau nu. Pe domnul Ciucă l-am accepta ca premier”, a spus Cioloș.

PNL în fața unor negocieri anevoioase

Un obstacol important rămâne numele viitorului premier, întrucât cei de la USR nu vor ca Florin Cîțu să rămână în continuare prim-ministru. Potrivit unor surse citate de , cei de la USR le-ar fi transmis liberalilor acest mesaj, însă Cîțu ar fi spus că, în acest caz, PNL se va opune întorcerii în guvern a miniștrilor USR care au votat moțiunea de cenzură.

Negocierile PNL cu PSD se anunță și ele dure, liderul social-democraților Marcel Ciolacu anunțând că va merge la consultările de la Cotroceni cu o propunere de prim-ministru. De altfel, și în interiorul conducerii PSD s-a cerut ca un eventual guvern comun cu PNL să fie condus de către un social-democrat.

De asemenea, în cazul unei guvernări cu PSD, liberalii vor trebui să cedeze mai multe ministere importante, precum Sănătatea, Transporturile, Munca și Finanțele.