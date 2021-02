George Simion, reacție vehementă în online: ”Jignesc credința și tradițiile românești”. Evenimentul reclamat de liderul AUR

George Simion, co-președintele AUR, a avut o reacție vehementă în online față de un eveniment care se desfășoară în aceste zile într-un centru comercial din Capitală.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La Mall-ul AFI Cotroceni este găzduit în această perioadă un vernisaj al unei expoziții a Muzeului Kitsch-ului. Pe lângă alte componente, expoziția găzduiește și o parte dedicată religiei, mai precis ortodoxiei.

Această secțiune l-a iritat pe liderul Partidului Alianța pentru Unirea Românilor, care vede prezentarea simbolurilor religioase ca o jignire a credinței și a valorilor autohtone.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

George Simion, reacție în online față de o expoziție din Capitală: ”Jignesc credința și tradițiile românești”

George Simion solicită de urgență desființarea unei expoziții de artă găzduită de mall-ul bucureștean AFI Cotroceni. Este vorba despre o expoziție organizata de ”Muzeul Kitsch-ului” în care sunt prezentate și elemente „kitsch” din zona religioasă și a Bisericii Ortodoxe Române.

”Solicit de îndată și fără echivoc conducerii AFI România să ia toate măsurile pentru a îndepărta din spațiul public acele „exponate” care jignesc credința și tradițiile românești. Libertatea de exprimare nu înseamnă batjocorirea valorilor unei comunități de credință, oricare ar fi ea.

ADVERTISEMENT

Este clar că „expoziția” găzduită de AFI Cotroceni nu este neutră ideologic, ci se axează pe umilirea simbolurilor creștin-ortodoxe, prin folosirea de stereotipuri false, prin dezinformări și analfabetism religios în stare pură.

Sfânta Cruce nu este, nu a fost și nu poate fi un kitsch. În consecință, cer public conducerii AFI Cotroceni să ia măsurile care se impun pentru a termina găzduirea acestui eveniment care aduce aminte de anii ateismului de stat, nu de cei ai libertății responsabile”, a scris deputatul AUR pe pagina personală de Facebook.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Crucea, cutia milei sau veșmintele preoților, printre exponate la Muzeul Kitsch-ului

Pe Simion l-au înfuriat mai multe detalii prezente în expoziția din Capitală. În secțiunea ”kitsch religios”, proprietarul muzeului a decis să treacă propriile opinii despre ceea ce ar trebui să fie ortodoxia. De altfel, însuși numele muzeului are în reprezentare o cruce aurită, pe post de ”T” în cuvântul ”kitsch”.

Mai sunt prezentate fotografii cu limuzinele de lux deținute de ierarhii BOR, sub titlul de ”Bogăția opulentă a preoților” lui Iisus Hristos. Aceasta ”contrastează cu valorile spirituale creștine” mai este scris pe un panou din cadrul expoziției.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Organizatorul ”Kitsch Museum” este Cristian Lica. Despre această prezentare, el a spus: ”Avem două zone tematice, respectiv kitschul religios și gipsy kitsch, unde am încercat să scoatem în evidență elementele kitschoase care nu sunt potrivite nici cu spiritualitatea religioasa, nici cu tradițiile românești și țigănești din anumite zone, in special in ceea ce priveste arhitectura.

Și deși noi nu vrem să jignim pe nimeni, nici biserica și nici populația de etnie romă, încercăm să speculăm cu umor niște evidențe ale societății de care ne amuzăm”, a spus Lica intr-un interviu pentru Radio Romania Actualități.