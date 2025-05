George Simion retrage termenul „autist” şi spune cum a vrut să-l numească pe Nicuşor Dan: „Voiam să spun securist”

Liderul AUR, George Simion, a făcut din nou o declarație șocantă. În timpul unui dialog cu o jurnalistă de la Pro TV, candidatul la alegerile prezidențiale a făcut o afirmație gravă, la Bruxelles. În loc să răspundă unei întrebări legate de activitatea sa, politicianul a folosit o replică jignitoare la adresa lui Nicușor Dan, contracandidatul său: „Aveți un candidat pe care-l susțineți. E autist, săracul.”

George Simion spune că nu a vrut să îl facă „autist” pe Nicușor Dan, ci „securist”

Declarația, făcută în contextul în care jurnalista Camelia Donțu i-a solicitat o reacție pentru publicul din România, a generat reacții puternice și valuri de critici. De altfel, este pentru a doua oară când liderul în sens peiorativ, într-un interval scurt de timp, ceea ce a stârnit revolta oamenilor care se confruntă într-un fel sau altul cu o astfel de problemă medicală.

ADVERTISEMENT

După câteva ore, George Simion a revenit public cu o serie de explicații. Liderul AUR a declarat că a fost distras, că nu avea programat un interviu cu postul de televiziune, și că a spus „autist” din greșeală. În realitate, susține el, intenționa să spună că Nicușor Dan este „securist”.

„Nimeni nu trebuie lăsat în urmă, chiar dacă e o persoană cu dizabilități. Îmi pare rău aici și vreau să spun că am dat azi interviuri pentru Politico, pentru Bruselles Signal, pentru Telegraph, pentru Euronews. Nu era programat PRO TV. Nu eram atent, mă întrerupeau din întâlnirile pe care le-am avut azi și am spus că acest contracandidat al meu este autist. Nu cred că am folosit termenul corect și îmi cer scuze față de persoanele neruodivergente. Voiam să spun că acest candidat al meu este securist”, a declarat liderul AUR.

ADVERTISEMENT

Afirmațiile sale au continuat cu acuzații despre presupuse legături ale lui Nicușor Dan cu sistemul, cu serviciile și cu persoane controversate. Simion susține că ar avea imagini cu o presupusă apropiere dintre Nicușor Dan și generalul Coldea, însă a menționat că nu le va face publice, pentru că „nu-i pasă” de o parte din presă, pe care a numit-o „hienă”, conform

Liderul AUR: „Nicușor Dan este nazist”

„Voiam să spun că acest candidat al meu este securist și are în acest sens o diplomă de colaborator, cam singurul lucru care se poate lăuda în viață. Am vrut să spun că acest contracandidat este nazist, pentru că împreună cu gașca lui a participat la închiderea noastră în case, la vaccinarea noastră, care trebuia să fie obligatorie și datorită voinței poporului român nu s-a întâmplat. Am vrut să zic că acest contracandidat al meu este marxist și acest contracandidat este coldist și soroșist.

ADVERTISEMENT

Acele poze care nu au mai apărut între Nicușor Dan și Coldea noi le avem, le avem de patru zile, ni le-au adus oameni care sunt în sistem și care nu mai rabdă conducerea antinațională vândută intereselor străine care este astăzi în fruntea țării. Nu le voi folosi, pentru că pur și simplu nu îmi pasă de o parte din presa care se poartă ca niște hiene în încercarea de a ne pune pe acest nou Iohannis”, a mai declarat Simion.

ADVERTISEMENT

Cum a reacționat Nicușor Dan

Candidatul independent la alegerile prezidențiale din luna mai, Nicușor Dan, . El a condamnat dur limbajul contracandidatului său și a subliniat că este „inacceptabil” ca cineva care aspiră la funcția de președinte să utilizeze diagnostice medicale ca jigniri. Tot el a amintit că astfel de afirmații rănesc familiile persoanelor cu autism și sunt complet nepotrivite într-o societate civilizată.

La rândul său, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Csaba Asztalos, a transmis că declarația este „nedemnă pentru un candidat la președinție” și că instituția va analiza situația în cazul în care se va depune o sesizare oficială. În România, există aproximativ 40.000 de persoane cu tulburări din spectrul autist, iar familiile acestora cer de ani buni respect și sprijin real din partea statului.