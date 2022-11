George Simion, salvat de Parchet. Dosarul în care poliţia îl acuza că a condus cu permisul suspendat a fost clasat

Dosarul în care liderul AUR, George Simion, era cercetat pentru conducere fără permis a fost clasat de Parchetul de pe lângă ÎCCJ. În consecinţă, politicianul cere demiterea imediată a șefului Brigăzii de Poliție Rutieră București și intervenția Corpului de Control al Ministerului Afacerilor Interne.

George Simion cere demiterea şefului Poliţiei Rutiere bucureştene

George Simion a acuzat în cadrul unei conferinţă de presă că se doreşte “terfelirea” imaginii sale publice, acuzând că este pentru a doua oară în ultimii doi ani când i “se fabrică un dosar de către Brigada de Poliţie Rutieră”.

i-a fost adusă liderul AUR pe 30 septembrie, când acesta a condus un autocar în Piața Victoriei, în pregătirea mitingului pe care partidul său avea să-l organizeze două zile mai târziu.

“În cadrul hârtiilor care ne-au parvenit şi în cadrul ordonanţei de clasare spune clar că, la data de 30 septembrie, nu aveam carnetul suspendat. Eu am fost la 3 noaptea dus cu forţa la Brigada Rutieră, am fost reţinut aici o oră şi jumătate, am fost percheziţionat de trei ori, deşi nu comisesem nicio infracţiune, nicio ilegalitate, după cum arată ordonanţa de clasare“, a acuzat George Simion, în prezentarea de vineri.

El a explicat că poliția știa clar că nu a fost niciodată înștiințat legal că i s-ar fi suspendat permisul de conducere. El a adus ca argument o ordonanţă de clasare a dosarului în care poliţia îi suspendase dreptul de a conduce un vehicul pe drumurile publice. Cum această ordonanţă, emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău, este datată 26 august 2022, reiese că la data de 30 septembrie, când George Simion a fost acuzat că şofează cu permisul suspendat, acesta nu se afla totuşi în afara legii.

Ţinând seama de circumstanţe, liderul AUR a cerut demiterea imediată a șefului Brigăzii de Poliție Rutieră București – comisar-șef de poliție Mădălina Moșoiu – despre care spune că “a girat toate aceste abuzuri ale subordonaților săi”.

De asemenea, , care să verifice dacă pe scara ierarhică au existat și alte persoane cu funcții de conducere “care au determinat comiterea acestor încălcări flagrante ale legii”.