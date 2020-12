George Simion, scandal cu revoluționarii la Timișoara. Ce a pățit când a ajuns în fața Operei

George Simion, liderul AUR, a reușit să se afle în mijlocul unui scandal cu revoluționarii la Timișoara. Când a ajuns în fața Operei, simbol al Revoluției din Decembrie 1989, în timpul unui discurs, a fost huiduit și jignit de oamenii prezenți.

Zeci de oameni s-au strâns la Timișoara pentru a depune lumânări pe treptele Catedralei Mitropolitate, în onoarea eroilor căzuți în timpul Revoluției. La respectivul eveniment s-a prezentat și George Simion.

Timișorenii, printre care și revoluționari, au reacționat agresiv la inițiativa liderului noii formațiuni politice de a ține un discurs în fața Operei, adresându-i injurii și huiduindu-l.

George Simion, scadal cu revoluționarii la Timișoara. Reacția oamenilor la discursul acestuia

Oamenii prezenți în Piața Victoriei din Timișoara s-au arărat revoltați de prezența lui George Simion în fața Operei, simbol al evenimentelor din decembrie 1989.

Timișorenii, printre care și revoluționari, au huiduit și i-au adresat injurii liderului AUR, în timp ce cordonul de jandarmi s-a strâns în fața politicianului și între simpatizanții AUR și contestatari, pentru a preveni altfel de incidente.

„Gunoiule, mincinosule, manipulatorule!”, „Dispari, provocatorule!”, „Pentru ce am luptat în Revoluția asta? Rușine să vă fie, tâlharilor!”, „Nenorocitule”, „Provocator nenorocit” s-a strigat din mulțimea prezentă în piața timișoreană.

„Nu am altceva de făcut decât să stăm alături de oamenii onești. Vă mulțumesc, oameni de bună credință! (…) Noi suntem AUR, suntem pe drumul drept, ne bazăm pe fiecare dintre voi, rămânem așa cum ne cunoaștem de 15 ani. Vin la Timișoara an de an pentru a marca Revoluția”, a spus George Simion, în timp ce oamenii prezenți îl huiduiau.

După aceste evenimente, liderul AUR s-a deplasat către Catedrala Metropolitană pentru a aprinde lumânări în cinstea celor căzuți în timpul Revoluției din decembrie 1989.

„De 15 ani sunt prezent la Timișoara pentru Eroi. Nu am abdicat de la principiile mele și nu voi lipsi câte zile voi trăi”, a scris Simion pe pagina de Facebook. Simpatizanții acestuia au concluzionat că unele organizații au primit ordin să-l linșese și acesta ar fi fost motivul scandalului.

Reprezentații Societății Timisoara au protestat față de decizia reprezentantului AUR de a se prezenta la manifestările de comemorare a Revoluției din orașul de pe Bega, reproșându-le celor de la respectiva formațiune politică că ar fi trimis în Parlament doi ofițeri implicați în reprimarea Revoluției.