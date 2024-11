George Simion, scenariu uluitor dezvăluit în direct: ”E posibil să mă aresteze până la alegeri!”

a fost invitat miercuri, 6 noiembrie, la ”Sport și Politică”, emisiunea marca FANATIK, moderată de Horia Ivanovici, în cadrul căreia a dezvăluit un scenariu incredibil.

”E posibil să mă aresteze până la alegeri!”

Președintele partidului AUR a declarat că nu exclude varianta ca până la alegeri să fie arestat pentru a-i fi compromisă imaginea în fața electoratului.

”Având în vedere cine e ministru de Interne, cine e ministrul Justiției, având în vedere că sunt procurori care lucrează special pe noi, pe AUR, să ne scoată din joc, e posibil să mă aresteze până la alegeri! Să fiu reținut pentru 24 de ore, să fiu terfelit, să fiu dus cu cătușe, să fiu dus cu forța. Există o posibilitate în astea cinci săptămâni că până la turul doi, până pe 8 decembrie, mai este. ‘De-o fi una, de-o fi alta… Ce e scris și pentru noi, bucuroși le-om duce toate, de e pace, de-i război’”, a declarat George Simion la ”Sport și Politică”.

că nu îi este frică de nimeni și nimic, însă are această variantă în minte pentru că știe în ce s-a băgat.

”Nu îmi e frică, dar am această posibilitate în minte. Nu am frică! Îmi e frică doar de Dumnezeu, ce o să se întâmple, o să de întâmple. Știu unde m-am băgat. Trebuie să recunosc că pentru băiatul meu îmi e frică că îl iubesc ca pe ochii din cap”, a mai spus politicanul.

Mai mult, el este de părere că acest lucru ”nu e valabil pentru oamenii politici, sunt foarte temători. Eu m-am născut fără simțul ăsta al fricii pentru integritatea proprie, pentru ce pot păți. Eu când a fost să merg până la capăt, am mers până la capăt”.

”Am fost arestat de regimul Voronin. Am fost și expulzat de Dodon”

Întrebat dacă a stat vreodată după gratii, George Simion a răspuns: ”O noapte. Am fost arestat de regimul Voronin la Chișinău. Mulți aberează acum că sunt prorus, dar eu am fost întotdeauna pe poziții românești, unioniste. Am fost și expulzat de Dodon…”

Totodată, liderul AUR a explicat că și-a petrecut o noapte după gratii, deoarece a organizat o manifestație de ziua Unirii Basarabiei cu România.

”Am făcut o manifestație pe 27 martie, de ziua Unirii Basarabiei cu țara, la Chișinău, și milițienii lui Voronin, înainte să piardă puterea în anul 2009, m-au săltat din fața locuinței în care trebuia să dorm. Când să intru în bloc, au strigat: ‘Stați, stați! S-a comis un jaf în zonă, ne urmați!’ Și m-am dus la Secția de Poliție Botanică, țin minte că era, și mi-au luat cureaua și tot ce aveam în portofel. Tot ceream un avocat, mi-au dat un telefon fix care nu avea semnal să sun un avocat și nu am putut”, a afirmat Simion la FANATIK.

”Am dormit toată noaptea la izolator”

George Simion a mărturisit că a dormit toată noaptea într-un izolator pe o banchetă de lemn, iar a doua zis a fost dus în fața unui judecător, unde a fost acuzat că s-ar fi bătut cu poliția.

”Am dormit toată noaptea la izolator pe o banchetă de lemn. Dimineață m-au dus în fața unui judecător, deodată nu se mai comisese niciun jaf în zonă și tot nu îmi dădeau voie să am un avocat, era ca în filmele cu Kafka. Am început să particip la ședința de judecată și eram acuzat că aș fi lovit poliția, m-aș fi bătut cu poliția. Deși, când au venit în fața blocului să ne ia, m-am conformat, m-am dus cu ei la secția de poliție.

Și i-am spus judecătorului: ‘Vreau și eu, am dreptul la un avocat. Da, da, amuș, amuș! Să vină martorii’. Ce martori să vină? Și vin doi cetățeni turci. ‘Aveți întrebări pentru martori? Domnule judecător, da un avocat? Da, amuș, dar aveți vreo întrebare? Sunt acuzat că aș fi ultragiat forțele de ordine și poliția, m-ați văzut lovind vreun polițist?’ Și turcul: ‘Da!’. Judecătorul: ‘Sentința în cinci minute!’”, a povestit politicianul.

”M-au dus până la vamă”

Candidatul la Cotroceni a mărturisit că ”au fost cele mai lungi cinci minute din viața mea, îți dai seama că eram acuzat că am lovit poliția”.

”Îți dai seama ce riscam, un an de închisoare! În cinci minute vine sentința, normal că nu m-au lăsat să sun niciun avocat: ‘200 de unități contravenționale! Sunt liber? Da, sunteți liber!’

Și chipurile, eu gata, eram bucuros că am scăpat. Când ies de acolo din instanță, iar mă ia SIS-ul, serviciul lor de securitate să mă ducă la secția de poliție, chipurile să îmi iau lucrurile, și după aia m-au dus până la vamă. Ăla a fost primul arest și prima interdicție din viața lui George Simion din cauza mitingului pe care trebuia să îl organizăm de ziua Unirii Basarabiei cu țara. Nici trupa Paraziții nu a mai putut să intre în Republica Moldova, nu a mai intrat niciun cetățean român în R. Moldova pentru că le era frică, le e frică și acum de ideea unionistă”, a transmis șeful AUR.

”Nici Maia Sandu nu e prea unionistă”

De asemenea, George Simion este de părere că nici actualul președinte al Republicii Moldova, Maia Sandu, ”nu este prea unionistă”.

”Să dea Dumnezeu să vin președintele României să mă întâlnesc cu ea, să ne dăm mâna și o las pe ea. Nu e nicio problemă dacă vrea să fie ea președinte și să facem unirea. Aș face așa ceva. Rămân în istorie? Rămân! Asta e, de fapt, adevărata problemă cu Republica Moldova că ei vor să fie președinte, prim-ministru, parlamentari”, a conchis candidatul AUR la președinția României.

