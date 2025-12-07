George Simion, scos din sărite de o întrebare despre Călin Georgescu. Liderul AUR a evitat răspunsul: „Am fost destul de clari”

ADVERTISEMENT

Conferința de presă organizată de AUR duminică seară, imediat după terminarea votului, s-a lăsat cu scântei. Liderul formațiunii, George Simion, și-a ieșit din minți în momentul în care jurnaliștii au adus în discuție numele lui Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale din luna noiembrie a anului 2024.

George Simion, scos din sărite de o întrebare pusă despre Călin Georgescu

George Simion a părut vizibil deranjat în momentul în care a fost întrebat dacă prezența redusă la votul pentru alegerea primarului general al Capitalei are legătură cu mesajele transmise în campanie de Călin Georgescu. Politicianul suveranist a evitat să răspundă:

ADVERTISEMENT

„Vă mulțumim, cred că am fost suficient de clari. O cărămidă în plus în crearea unei punți de dialog este și respectarea faptului că am venit la ora 21, așa cum am promis. Ne ducem acum să ne ocupăm de numărătoarea paralelă și revenim pe parcursul serii”, a declarat George Simion.

În timp ce Simion se grăbea să plece, la Primăria Capitalei, a simțit nevoia să intervină. Jurnalista a răspuns în locul liderului AUR, spunând că oamenii nu au ieșit la vot nu din cauza lui Călin Georgescu, ci din cauza dezamăgirii provocate de anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Ea a catalogat evenimentele din decembrie 2024 drept o „lovitură de stat” care a tăiat elanul bucureștenilor.

ADVERTISEMENT

Călin Georgescu, despre alegerile din București: „Mă distanțez de orice candidat”

Fostul candidat la prezidențiale s-a distanțat total de declarând că nu recunoaște legitimitatea acestor alegeri și că nu susține niciun candidat. Georgescu a transmis de mai multe ori un mesaj dur, spunând că a discuta despre votul din 7 decembrie este „inutil și ridicol” atâta timp cât „frauda cosmică” de anul trecut nu a fost sancționată penal și istoric.

ADVERTISEMENT

„Aș vrea să lămuresc câteva lucruri legate de așa-zisele alegeri de pe data de 7 decembrie. Până când frauda cosmică a anulării alegerilor de anul trecut din luna decembrie nu va fi sancționată penal și istoric, insist, penal și istoric, nu am niciun motiv, nici unul, de a crede că ea nu se va repeta în orice alegeri din țara asta. De aceea consider că este inutil și ridicol de a discuta despre orice alegeri din România. Aș insulta milioanele de români al căror vot a fost furat. De aceea, să fie foarte clar: mă distanțez și mă disociez total de așa zisele alegeri de pe data de 7 decembrie și evident de orice candidat”, a declarat Georgescu.