George Simion și-a făcut autoportretul. Liderul AUR spune tot adevărul despre violență și despre relația cu soția sa, Ilinca

, a dezvăluit la ”Sport și Politică”, emisiunea marca FANATIK, moderată de Horia Ivanovici, că nu a lovit pe nimeni niciodată.

”Mai degrabă am luat decât am dat”

a declarat că este o voce radicală și că de-a lungul timpului a avut atitudini radicale, însă nu este o persoană violentă.

”Eu am și zis asta mai în glumă, mai în serios, că mai degrabă am luat decât am dat. Nici lui Virgil Popescu nu i-am dat o palmă, l-am bătut pe umăr. Sunt o voce radicală, cred că sunt cel mai radical dintre moderați și cel mai moderat dintre radicali și sigur că am avut atitudini radicale în momentul în care am văzut hoție, în momentul în care am văzut nedreptate și cu siguranță sunt coleric”, a declarat George Simion la ”Sport și Politică”.

Candidatul AUR la președinția României a recunoscut că a avut multe derapaje, dar ”să arunce piatra ăla care nu a făcut”.

De asemenea, el a subliniat că în ultimii ani a fost făcut ”extremist, prorus, antisemit, iar mai nou sunt făcut și filosemit de cei care încearcă să ne denigreze. Am trecut prin toate”.

În cadrul emisiunii moderate de Horia Ivanovici, politicianul a respins toate acuzațiile conform cărora este un om violent și a transmis ”nu am avut contracte cu statul, nu am participat la hoții și nu au cu ce să mă prindă”.

Mai mult, el a spus că sunt momente în care regretă anumite atitudini, însă nu și ”pe cele față de Cîțu și Virgil Popescu. Niciodată!”

”Nu ne certăm cu violență”

Totodată, președintele AUR a mărturisit că și soția sa, Ilinca, îi atrage atenția ”în momentul în care greșesc sau în momentul în care i se pare ei că greșesc. Care e cel mai bun prieten pe care putem să îl avem dacă nu soția?”

Întrebat dacă îl ceartă soția, candidatul la Cotroceni a răspuns: ”În sensul în care ea mă ceartă, eu o cert, eu îi zic, ea îmi zice, da! Nu ne certăm cu violență. O să scoată presa că Simon își bate soția”.

Cât despre viața de familie, politicianul a afirmat că este un om ”fericit, sunt bucuros, sunt împlinit, mulți mi-au zis că îți schimbă perspectiva total, chiar ți-o schimbă și ca om politic și ca tot. Sunt un om fericit și împlinit”.

George Simion a vorbit și despre fiul său Răducu pe care îl descrie ca fiind ”foarte energic, foarte energic. Îi zic Ilincăi: ‘Ce, din noi doi ce voiai să iasă?’ Nu stă să îl îmbraci, nu nimic”.

În ceea ce o privește pe soția sa, Ilinca, șeful AUR a declarat că este exact ”cum mi-am imaginat vreodată să fie soția mea și cum nu credeam vreodată că găsesc”.

”M-am căsătorit la 35 de ani, eram forțat, obligat. La 30 de ani era să fac o alegere greșită, forțat de vârstă, mama care era: ‘Când te așezi și tu la casa ta?’ Era să mă căsătoresc cu cine nu m-aș fi simțit bine. Mi-am dat seama acum. E ce trebuie și sper ca fiecare să își găsească sufletul pereche”, a conchis Simion.

