George Simion, decizie șoc înainte de alegeri! Și-a închis conturile de Facebook și Tiktok. Ultimul mesaj postat către urmăritori

Sâmbătă dimineața contul de TikTok al lui George Simion nu mai putea fi accesat. Compania a confirmat că liderul AUR și-a închis singur contul de pe rețeaua de socializare. Această decizie vine după ce, potrivit datelor AEP, declarase zero cheltuieli electorale în turul II.

Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, liderul AUR a precizat că și-a închis conturile de Facebook și Tiktok pentru a respecta ziua fără campanie electorală de dinainte de alegeri.

„Pentru a respecta ziua tăcerii, voi închide și acest cont de socializare. Cel de Tik Tok este deja închis și nu am niciun altul care să îmi aparțină. Rog pe toată lumea să procedeze la fel”, a scris Simion pe pagina sa de Facebook.

„Putem confirma că acest cont a fost închis de candidatul Simion însuși”, au transmis reprezentanții TikTok pentru publicația . Publicația citată menționase într-un material anterior că 60% din conținutul postat de

Contul oficial al lui George Simion nu mai poate fi accesat, însă multe din clipurile pe care acesta le urcare online sunt încă accesibile pe conturi similare. Spre exemplu, – nu mai este accesibil, însă este disponibil contul – georgesimionoficia.

Pe contul său oficial, George Simion avea circa 1,5 milioane de urmăritori.

Campania electorală s-a încheiat oficial sâmbătă la ora 07.00, și potrivit legii candidații nu mai au voie să transmită mesaje cu caracter electoral. Totuși, în afara țării, autoritățile române nu au nicio pârghie de intervenție în cazul campaniei online.

George Simion, zero cheltuieli electorale

Ne este clar motivul pentru care liderul AUR și-a închis contul de pe rețeaua de socializare cu cea mai largă utilizare în diaspora română chiar cu o zi înaintea alegerilor. Însă, decizia acestuia vine după ce, potrivit datelor AEP, pentru turul II.

„Simion are zero cheltuieli electorale declarate pentru turul 2Aşa reiese din analiza publicată azi de EFOR. Deşi cheltuieli vedem bine că are, de la campanie susţinută pe online până la vizite externe.

Adică ori aplică metoda Georgescu (totul la secret); ori le va declara în cele câteva zile de după alegeri, cât mai are voie s-o facă, caz în care legea română e apă de ploaie, pentru că ce mai contează ce declari după ce s-a încheiat meciul?”, explica pe Facebook, Sorin Ioniță, directorul EFOR, care a realizat un raport privind cheltuielile de campanie.